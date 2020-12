Pêches et Océans Canada avertit les pêcheurs quant aux mesures de distanciation physique

Pêches et Océans Canada avertit les pêcheurs que la Sûreté du Québec pourrait être appelée si les règles de distanciation physique ne sont pas respectées cet hiver sur les glaces du Saguenay.

Cette mise en garde est incluse dans un communiqué de presse publié mardi annonçant l'ouverture de la pêche au poisson de fond le 9 janvier.

Afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19, les pêcheurs récréatifs sont appelés à respecter les mesures de santé publique mises en place par les différents paliers de gouvernement. Des agents de la Sûreté du Québec pourraient être appelés à intervenir en cas de non-respect des règles de distanciation sociale , est-il écrit dans le document du ministère fédéral.

De plus, selon l'évolution de la situation, les règles en vigueur pour les pêches récréatives pourraient être modifiées afin d'assurer le respect des directives gouvernementales en lien avec la COVID-19, mentionne aussi le communiqué.

Jusqu'au 7 mars

Pour ce qui est de la pêche au poisson de fond dans le Saguenay, elle débutera le 9 janvier et se terminera le 7 mars.

Selon la réglementation, chaque personne est autorisée à prendre et garder un maximum de cinq poissons de fond par jour. Cependant, la pêche est interdite pour cinq espèces, dont les captures doivent être remises à l'eau. C'est le cas pour le flétan atlantique, le loup atlantique, le loup à tête large, le loup tacheté et la raie. Les pêcheurs sont tenus de remettre immédiatement ces espèces à l'eau, de manière à leur causer le moins de tort possible.

Évidemment, l'accès aux sites de pêche est conditionnel à l'épaisseur de la glace, et ce, en vertu du règlement de la municipalité concernée.

Prenez note que la Garde côtière canadienne débutera ses opérations de déglaçage printanier sur la rivière Saguenay autour du 8 mars 2021.