André Doré, fou de voitures depuis des décennies

Garés les uns à côté des autres, les véhicules sont étincelants comme s’ils venaient d’être mis sur le marché. Le collectionneur prend un soin jaloux de chacun d’eux. Certains sont centenaires, ce qui ne les empêche pas de prendre la route lorsqu’André Doré a envie de faire une petite balade.

Le plus difficile pour lui, c’est de choisir à bord duquel il a envie de prendre place. Une fois que c’est fait, il vérifie les huiles, l’essence et s’assure que tout est en ordre.

Quand j'ai vu à l'entretien du véhicule au complet puis qu'il fonctionne bien, je le fais virer. Il vient à la température normale et là on peut partir avec! Mais souvent, je le reprends puis je le remets dans l’entrepôt parce que je me dis que je vais en prendre un autre , dit-il en riant.

Les voitures d'André Doré sont entassées dans un garage. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Garder son coeur d’enfant

La passion d’André Doré ne date pas d’hier. En 1963, aux alentours, j'étais à l'école primaire. Mes parents achetaient du Jell-O et il y avait des jetons [de vieilles voitures]. J'ai focussé sur deux modèles : un 89 et un 94, il me semble. C'était des Ford Modèle T! Je me suis dit que ça semblait être des vieilles guimbardes, des voitures pas chères et j’ai voulu en avoir une.

Pour réaliser son rêve, il a distribué des journaux pendant plusieurs années et à l’adolescence, il a trouvé un Ford modèle A. Il manquait la moitié de la carrosserie, mais la mécanique était là , se rappelle-t-il.

Son père l’a encouragé, soutenant que c’était une bonne affaire. André Doré a donc fait l’acquisition de sa première voiture pour 60 $.

André Doré entrepose soigneusement ses véhicules antiques. Photo : Radio-Canada / Chantale Desbiens

Il raconte que ses premiers balbutiements de restaurateurs en 1971 étaient plus ou moins convaincants, mais grâce à l’aide de son père, il a réussi à remettre en marche son tacot.

Je ne me gêne pas pour dire que c'était tout croche. C'était tout de travers, mais ça fonctionnait! Ça fonctionnait bien , assure-t-il.

Au fil des années, il a amélioré ses connaissances et ses compétences. Il a aussi garni sa collection qui retrace l’histoire de l’automobile.

André Doré collectionne tout ce qui se rapporte aux voitures anciennes. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Une histoire de famille

S’il a en partie acquis sa passion de son père, André Doré l’a aussi transmise à ses cinq enfants. Lorsqu’il achète un véhicule, ceux-ci ont de 24 à 48 heures pour décider s’ils investissent avec lui ou non.

C'est agréable pour moi parce que si j'achète un véhicule qui est quand même assez dispendieux et que, par exemple, mon fils dit : "Hey! Moi, si personne embarque, je prends 50 %, il me coûte 50 %!"

Les voitures d'André Doré retracent l'histoire de l'automobile. Photo : Radio-Canada / Chantale Desbiens

André Doré s’est juré que lorsqu’il posséderait 100 véhicules anciens, il arrêterait d’en acheter. Comme il a maintenant atteint son objectif, il aimerait développer un spectacle de l’automobile avant de mettre sa collection à vendre.

D’après le reportage de Philippe L’Heureux