Bulles sanitaires de la LHJMQ : le Drakkar aurait soumis un plan trop cher

Le directeur général par intérim du Drakkar, Étienne Fortier, se dit déçu, mais compréhensif face à la décision de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) de ne pas avoir choisi Baie-Comeau pour former une des bulles sanitaires pour tenir des parties cet hiver.

Il estime que le plan logistique proposé par son organisation était bien ficelé, mais un peu plus cher que celui des équipes des autres villes choisies.

Nos réalités n’étaient pas les mêmes au niveau de la réservation de glace, de l'hôtellerie et de la restauration. J’ai déjà contacté les personnes concernées pour qu’on travaille sur un nouveau plan. Il va y avoir d’autres candidatures qui vont ouvrir et nous, on va encore postuler , assure M. Fortier.

Ce sont les équipes de Rimouski, de Chicoutimi, de Drummondville, et de Shawinigan qui en accueilleront chacune trois autres pour former des bulles sanitaires, ce qui permettra un retour au jeu dès le 22 janvier prochain.

Les retombées financières d’un tel événement auraient pu être intéressantes pour les différents acteurs impliqués à Baie-Comeau selon M. Fortier.

Oui je suis déçu, mais je comprends, la décision de la ligue était logique. Étienne Fortier, directeur général par intérim du Drakkar de Baie-Comeau

Il estime que le Centre Henry-Léonard aurait pu bénéficier de revenus de location de glace, tandis que les restaurateurs et les hôteliers de la ville auraient pu accueillir les membres du personnel et les joueurs des équipes.

Pour le Drakkar de Baie-Comeau, c’est intéressant d’offrir un événement qui est vu par les gens de l’extérieur, mais il y a aussi un aspect économique pour la région. On a beaucoup de partenaires qui [pourraient profiter du] fait que les équipes dépensent beaucoup d’argent pour venir à Baie-Comeau et participer à cette bulle-là , explique Étienne Fortier.

Il n’est pas possible de savoir à quel moment l’équipe va pouvoir soumettre une nouvelle version corrigée de ce plan logistique.