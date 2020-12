Un nouveau site à l’étude pour le centre de réchauffement à Sudbury

Le centre de réchauffement, géré par le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, doit déménager à l'horizon de la nouvelle année en raison de plaintes formulées à son égard.

Pour permettre la continuité de ce service, le conseil municipal s’est penché sur trois options possibles pour déménager le centre.

Les trois possibilités étudiées par le conseil : Un hôtel du centre-ville

L’aréna du centre-ville

Les salles de réunion de l’édifice Tom Davies, qui abrite aussi l’hôtel de ville

Le conseil municipal a demandé aux fonctionnaires d’étudier les trois options.

Le maire Brian Bigger, le conseiller municipal Geoff McCausland et d’autres conseillers municipaux ont émis leur opinion en défaveur de l’option de l’hôtel au centre-ville, affirmant que cette option risque d’encourir les mêmes problèmes de plaintes que l’actuel site de réchauffement.

Geoff McCausland, conseiller municipal quartier 4 du Grand Sudbury. Photo : Avec l'autorisation de Geoff McCausland

Selon M. McCausland, il y a de grandes chances que les autres propriétaires dans ce secteur, ou encore les autres personnes qui vont utiliser l’hôtel vont peut-être avoir des problèmes avec le centre eux aussi .

M. McCausland préconise plutôt l’aréna ou encore l’édifice Tom Davies, en raison de l'espace disponible et de la proximité à d’autres services.

Denis Constantineau, le directeur général du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, déplore que la Ville ne les ait pas avertis de la possibilité d’installer son centre dans la partie provinciale de l’édifice Tom Davies.

Nous allons visiter un site qui hier matin n’était même pas sur la table , déplore-t-il, ajoutant qu’il n’a pas les informations sur les sites pour pouvoir avoir une opinion sur ceux-ci.

M. Constantineau demande à ce que son organisme de soins soit pris en compte dans la prise de décision de la Ville.

Il affirme que son organisme ne peut pas se permettre d’interrompre le service et que celui-ci doit avoir un nouveau local au début du mois de janvier .

Des brèches dans le service exposent les clients au froid

Pour les clients du centre de réchauffement du Grand Sudbury, le service souffre de ruptures de services pendant la journée en raison d’un conflit d’horaires.

Puisque le centre de santé ferme ses portes à 21 h et que le refuge n’ouvre ses portes qu’une heure plus tard, la clientèle ne se retrouve avec nulle part où se protéger du froid, ce qui cause des problèmes selon Denis Constantineau.

Denis Constantineau souhaite que le Grand Sudbury inclue son organisme dans la prise de décision du nouveau site pour le centre de réchauffement. Photo : Radio-Canada

Ça met de la pression sur nos employés, puisque les clients souhaitent rester un peu plus longtemps et que les employés ont fini leur journée et souhaitent rentrer à la maison , explique-t-il.

Même chose le matin, alors que le refuge du YMCA ferme ses portes à 7 h, alors que le centre de réchauffement ouvre ses portes à 8 h.

Pour M. Constantineau, les périodes de grand froid qui s’en viennent pendant l’hiver vont être un vrai problème .

Il ajoute que les décideurs doivent trouver une solution pour couvrir les heures manquantes de service.

La Ville du Grand Sudbury n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue au sujet de ces interruptions du service de réchauffement.

Avec les informations de Bienvenu Senga.