La vaccination contre la COVID-19 commencera mercredi en Gaspésie

La santé publique de la Gaspésie a reçu les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech, contre la COVID-19, et va entamer mercredi la vaccination au CHSLD de New Carlisle.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a reçu mardi un premier plateau de 975 doses du vaccin, qui pourront être administrées à au moins 485 personnes en deux inoculations.

Cette première vague de vaccination se poursuivra jeudi et le 30 décembre.

Parmi les 58 résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , presque l’entièreté compte se faire vacciner, tout comme 80 % des 134 travailleurs que compte la résidence.

Les personnes avec un statut d’usager vulnérable en ressources intermédiaires et en ressources familiales pourront se faire vacciner, mais devront se déplacer au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle en raison des défis de logistiques liées à la conservation du vaccin de Pfizer-BioNTech.

Certains proches aidants pourront aussi obtenir le vaccin. Les critères sont toutefois restrictifs : il faut avoir plus de 70 ans et visiter le résident au moins trois fois par semaine.

La santé publique indique que la campagne de vaccination durera jusqu’à la fin de l’été.