Les États-Unis accusent Walmart d’avoir nourri la crise des opioïdes

La justice américaine reproche à Walmart d’avoir distribué illégalement des substances contrôlées par l'entremise de ses 5000 pharmacies en sol américain.

Ses pharmaciens ont rempli des ordonnances d'opioïdes qu'ils savaient invalides , et ce, aussi tôt qu'en juin 2013 et au plus fort de la crise, a dénoncé le procureur général adjoint par intérim chargé de la division civile, Jeffrey Clark.

Le géant de la distribution aurait mis sur eux une pression énorme pour les obliger à traiter un volume élevé d'ordonnances aussi vite que possible, tout en leur refusant le pouvoir de refuser catégoriquement d'exécuter les invalides, peut-on lire dans la poursuite, et que ses dirigeants ont ignoré les signaux d’alarme lancés par ses employés.

Les procureurs fédéraux allèguent ainsi que Walmart a violé systématiquement son obligation légale de détecter les commandes suspectes de substances contrôlées et de les signaler aux autorités fédérales, a poursuivi Jeffrey Clark.

En raison de ce système inadéquat, pendant des années, Walmart n'a signalé pratiquement aucune commande suspecte , a renchéri le procureur du Colorado, Jason Dunn.

Les pharmacies de Walmart ont commandé des opioïdes d'une manière essentiellement non surveillée et non réglementée. Le procureur du Colorado, Jason Dunn

La justice américaine accuse en outre Walmart d'avoir pris à la légère ses responsabilités en tant que pharmacien, en violant la Loi américaine sur les substances contrôlées, qui vise justement à empêcher les substances comme les opioïdes sur ordonnance à être détournées pour mauvaise utilisation et abus .

On ignore le montant des sanctions qui pourraient être imposées à Walmart en cas de culpabilité, mais celui-ci pourrait se solder en milliards de dollars , selon un communiqué des autorités.

Walmart n’a pas encore réagi à la poursuite, qui a fait chuter ses actions à la bourse de 2 % peu après l’annonce.

Deux actions en justice

Cette poursuite survient deux mois après le dépôt par le détaillant américain d’une poursuite préventive à l'endroit du département de la Justice, du procureur général William Barr et de la Drug Enforcement Administration (DEA) aux États-Unis.

Dans sa requête, Walmart reproche au département de la Justice d’avoir identifié des centaines de médecins qui avaient rédigé des ordonnances jugées problématiques et remplies par ses pharmaciens, tout en laissant 70 % de ces médecins conserver leur droit de pratique.

Le détaillant allègue être blâmé pour les manquements du gouvernement et l’absence de politiques de réglementation et d'application pour endiguer la crise des opioïdes.

Plus de 400 000 Américains sont morts d’une surdose d’analgésiques sur ordonnance ou de drogues illégales depuis 1999. Leur consommation a explosé à partir de 2013, poussant le président Donald Trumpà déclarer« une urgence de santé publique » en 2017.