Le sentier glacé de Val-d’Or accueille ses premiers patineurs

Pour cette septième saison, de nouvelles mesures ont été mises en place afin de respecter les exigences de la santé publique et éviter la propagation du coronavirus. Il est désormais interdit de se changer à l’intérieur du chalet ou d’y mettre ses patins. Des bancs, des foyers et des bacs de rangement ont été ajoutés à l’extérieur.

Le sentier glacé de la Forêt récréative de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le chalet restera cependant ouvert avec un accès limité, pour la location de patins ou encore pour s’y réchauffer quelques minutes. De plus, un agent de sécurité veillera à assurer la distanciation sociale à l’extérieur.

On demande aux gens de mettre leurs patins et de partir directement dans le sentier, pour éviter les attroupements, précise Nathalie Perreault, régisseure de la Forêt récréative. Si tout le monde respecte les règles, on va pouvoir profiter de nos installations. C’est un effort qu’on demande à tous.

Les familles pourront profiter du plein air durant les Fêtes. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Nathalie Perreault dit voir un bel engouement pour toutes les activités de la Forêt récréative depuis le début du congé scolaire.