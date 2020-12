Le Noël gastronomique de la cheffe Thania Goyette

Q - Quel est votre classique incontournable du temps des Fêtes? La recette que vous faites chaque année pendant les réjouissances de fin d'année?

R - Oreiller de la belle Aurore, pâté en croûte de différentes volailles et foie gras.

Tranches de foie gras Photo : iStock

Q - Quel est votre ingrédient fétiche de Noël, que ce soit une épice, une herbe ou une saveur?

R - La farine grillée.

La farine grillée est un ingrédient entrant dans la composition du ragoût de boulettes et de pattes de porc. Photo : Radio-Canada

Q - Quelle est la gâterie sucrée du temps des Fêtes préférée de votre enfance que vous aimez vous refaire?

R - Les petits pains aux raisins.

Q - La recette de 2020, selon vous?

R - Les plats familiaux classiques : cassoulet, tartiflette, choucroute, paella, couscous.

Couscous au poulet et aux herbes salées et légumes à la rôtissoire Photo : Ricardo

Q - Est-ce que les boîtes de Noël à emporter ont représenté un défi créatif pour vous? Et pourquoi cette sélection?

R - Côté charcuteries, j'ai fait plus de pâtés en croûte et j'ai travaillé autour du thème de Noël (ragoût de pattes, gâteau aux fruits, bûche au marron, etc.)

Côté resto, j'ai fait des plats simples et généreux : plateaux, saladiers, plats familiaux, desserts de grand-maman et menu 100 % abats de veau.