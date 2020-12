18 décès supplémentaires et 155 nouveaux cas de la COVID-19 au Manitoba

La province annonce 155 nouveaux cas et 18 décès de plus attribués à la COVID-19, mercredi. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 11,5 % à l’échelle provinciale et à 10,5 % pour Winnipeg. À l’approche du réveillon de Noël, la santé publique exhorte les Manitobains à rester à la maison et à éviter toute forme de rassemblements.

Le médecin hygiéniste en chef adjoint du Manitoba, Jazz Atwal, rappelle que le taux de positivité dans la province est toujours critique. Les gains qui ont été faits au cours des derniers jours peuvent très vite s’en voler si les Manitobains ne respectent pas les mesures de protection et ne suivent pas les recommandations de la santé publique, martèle-t-il.

Noël et le Nouvel An seront différents, et nous le maintenons. C’est la manière dont nous nous comportons qui définira l’évolution de la pandémie , dit-il.

Notre message est clair. Restez avec les gens de votre maisonnée ne cherchez pas de raisons pour vous rassembler. Restez à la maison, privilégiez les communications virtuelles , ajoute-t-il.

Il ajoute que le nombre d’hospitalisations demeure très élevé par rapport à la capacité des hôpitaux de la province. Nous avons 275 cas actifs hospitalisés ; et 105 autres personnes qui ne sont plus contagieuses, mais qui sont encore à l’hôpital, car ils ont encore besoin de soins .

Jazz Atwa souligne que même si les règles actuelles permettent aux familles de recevoir leurs parents vivant dans certaines résidences pour personnes âgées durant la période des Fêtes, le conseil de la santé publique est d’éviter de le faire. Ne prenez aucun risque , dit-il.

Des doses de vaccin Pfizer-BioNTech gaspillées

Le médecin hygiéniste en chef adjoint confirme que lors de la première ronde de vaccination la semaine dernière, plusieurs flacons du vaccin Pfizer-BioNTech n’avaient pas été entièrement utilisés les trois premiers jours en raison des exigences de conservation et d’utilisation du vaccin.

Il indique que la province a révisé son plan de déploiement afin d’éviter que des gaspillages similaires surviennent à l’avenir.

Ce vaccin nécessite une manipulation particulière et cette campagne est inédite. Nous n’avions pas prévu ce gaspillage. Nous avons appris de nouvelles manières de faire et nous ajustons. Nos experts sur le terrain font un travail excellent et nous atteignons notre cible de 100 % , explique-t-il.

Il ajoute que le Manitoba a déjà vacciné plus de 1 300 travailleurs de la santé.

Faits saillants : 4382 cas actifs aujourd’hui

18 208 personnes guéries à ce jour

275 personnes à l’hôpital, dont 36 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 590

23 180 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

Au cours des dernières 24 h, nous avons retiré plus de 1 300 cas actifs du total des cas actifs en raison d’une mise à jour de nos dossiers. Nous nous rapprochons de plus en plus du nombre exact de cas actifs , indique Jazz Atwal

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 92

Prairie Mountain : 10

Santé Sud : 17

Entre-les-Lacs et de l’Est : 9

Nord : 27

Depuis le début du mois de février, 407 233 tests de dépistage ont été effectués, dont 1497 lundi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Éclosions

L’information concernant les éclosions dans les centres correctionnels et les établissements de soins de santé est maintenant disponible en ligne, et peut être consultée (en anglais) ici  (Nouvelle fenêtre)

Une éclosion s’est déclarée dans la résidence pour aînés Le Chalet de La Broquerie, où le niveau d’alerte a été élevé à rouge.

À Winnipeg, les éclosions à l’unité de médecine familiale 3U4-7 de l’Hôpital général Seven Oaks, à l’unité de médecine familiale N3 West de l’Hôpital Concordia ainsi qu’au foyer de soins de longue durée Deer Lodge sont terminées.

Les éclosions au centre jeunesse Agassiz de Portage la Prairie et au foyer de soins personnels Vita à Vita sont aussi terminées, indique la santé publique.