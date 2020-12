Répétition réussie pour la livraison du vaccin de l’Europe au Yukon

L’exercice doit se faire dans cinq municipalités canadiennes, soit Whitehorse, Yellowknife et Inuvik ainsi que High Level en Alberta et Corner Brook à Terre-Neuve-et-Labrador, selon les autorités du Yukon.

Le premier ministre yukonnais, Sandy Silver, a affirmé en point de presse régulier mardi que le territoire est bien préparé pour recevoir le vaccin et qu’il s’attend à ce que son approbation soit chose faite d’ici la fin du mois.

Le but de la répétition était de valider et confirmer l’expédition, le repérage, la surveillance, l’entreposage et les capacités de mouvement du vaccin de façon à livrer les vaccins dans les coins isolés du Canada.

Sandy Silver, premier ministre du Yukon