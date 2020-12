Une activité littéraire extérieure maintenue à Saint-Bruno malgré la pandémie

Depuis le début du mois, les Brunois se baladent dans la municipalité du Lac-Saint-Jean dans le but de découvrir le conte intitulé Le DestrucPeur de Noël de l'auteure Valérie Fontaine. Soir après soir, ils se dirigent vers des résidences ou commerces pour découvrir le chapitre du jour.

L'initiative qui a vu le jour dans la région de Montréal en est à sa troisième édition. On a décidé de reprendre l'activité, a expliqué Julie Thivierge, membre du Club optimiste de Saint-Bruno. Ça répondait à beaucoup de valeurs étant donné qu'on travaille pour la jeunesse. On trouvait que c'était une belle idée. Ça fait la promotion de la littérature jeunesse, ça encourage les jeunes à lire, ça fait sortir les jeunes dehors. En hiver, des fois, c'est plus difficile. Ça permet aux gens de sortir, de marcher et de voir les lumières de Noël. Et ça permet aux gens de la communauté de se rassembler, de se rencontrer.

Julie Thivierge, membre du Club Optimiste de Saint-Bruno, tient dans ses mains un autre conte de Valérie Fontaine. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

En plus du chapitre du jour, les résidents avaient l'habitude, par le passé, d'offrir des friandises, des chocolats chauds ou du bouillon de poulet. Comme bien des activités, le Calendrier de l'avent littéraire a dû s'adapter à la pandémie. On a hésité avec le projet, étant donné qu'on ne voulait pas créer de rassemblement. On a décidé de le garder parce qu'on trouvait ça important avec les valeurs que ça véhiculait. On a demandé aux participants de ne pas offrir de choses aux gens, on ne gardait que l'histoire affichée à l'extérieur. On demandait aux gens qui allaient lire l'histoire de respecter les consignes de la santé publique , a poursuivi Julie Thivierge.

Les Brunois se baladent dans la municipalité du Lac-Saint-Jean dans le but de découvrir le conte intitulé le DestrucPeur de Noel de l'auteure Valérie Fontaine. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

C'est le 24 décembre prochain que se conclura la 3e édition. Les participants découvriront enfin le dénouement du DestrucPeur de Noël. Pour les intéressés, le conte de Noël est disponible sur la page Facebook  (Nouvelle fenêtre) du Club optimiste de Saint-Bruno.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson