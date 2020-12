Police en service, le De garde 24/7 de l’univers policier

Il y a un peu plus de trois ans, quand elles ont terminé la 4e saison de De garde 24/7, la réalisatrice Catherine Proulx et la productrice Nadia Ruel se sont demandé quel univers professionnel aussi riche que le milieu hospitalier pouvait faire l’objet d’une série tout aussi captivante. Police en service est ainsi née de l’ambition de montrer les êtres humains derrière l’uniforme dans lesquels s’incarne le système policier.

L’équipe le dit d’emblée : Police en service ne verse pas dans le sensationnalisme. L’objectif, comme celui de De garde 24/7 est plutôt de documenter le réel, d’aller au-delà de la vision que tout un chacun peut se faire d’une profession.

Certaines téléréalités documentaires ont déjà mis en avant des travailleurs et travailleuses d’autres corps de police comme la Sûreté du Québec (SQ, diffusé à Noovo). Police en service se distingue de ce qui existe dans le paysage télévisuel québécois par la pluralité d’unités de police qu’elle montre, assure Nadia Ruel.

Le SPVQ a effectivement ouvert grand les portes de son service à l’équipe de production. En plus d’accompagner les patrouilleurs et patrouilleuses en voiture, le public sera amené à entendre et voir des parcelles du quotidien de ceux et celles qui jonglent entre autres avec des cas d’agressions sexuelles, de délits familiaux, ou encore d’identité judiciaire.

Comprendre avant de montrer

Les exemples du quotidien varié des policiers et policières seront nombreux. Selon la réalisatrice Catherine Proulx, il fallait faire le tour des nuances du métier pour faire voir le vécu des hommes et des femmes qui l’exercent. D’ailleurs, pour elle, il n’y a pas tellement de différence entre ce qu’elle montre dans De garde 24/7 et ce qu’elle expose dans Police en service.

Dans le cas d’un policier comme dans le cas d’un médecin, on pense connaître en quoi consiste le métier. On a une opinion. Avec Police en service, on se rend compte que, comme dans le milieu hospitalier, cette opinion peut s’éloigner de la réalité. Catherine Proulx

On saisit toute la signification des angles morts que la production dit souhaiter montrer au public lorsqu’elle aborde, entre autres, le travail de l’équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme ou encore celui de l’unité de l’exploitation sexuelle des mineurs. On jette d’ailleurs un éclairage sur cette dernière par l’entremise de sa responsable, la lieutenante-détective Marie-Manon Savard.

Cet accès aux recoins sombres de la criminalité est plutôt exclusif, et la série compte bien exposer aux téléspectateurs et téléspectatrices les réalités humaines que vivent les personnes qui travaillent à extirper les plus vulnérables de ces situations d’horreur. Nos journées ne sont jamais banales , explique à ce sujet Marie-Manon Savard, soutenant que son équipe traite en moyenne 400 dossiers par année.

Il faut se faire une barrière, être centré sur la tâche. On visionne [de la pornographie juvénile] sans penser au geste posé à un enfant qui peut avoir l’air du sien. La lieutenant-détective Marie-Manon Savard

« Amener le citoyen dans l’uniforme »

La question se pose : quel est l’intérêt pour un service de police de soumettre presque la totalité de ses départements au regard des caméras?

C’est vrai que ce n’est pas dans notre ADN de s’ouvrir et de laisser les gens entrer dans notre travail , assume Robert Pigeon, directeur du Service de police de la Ville de Québec.

Cette présence-là va permettre, en quelque sorte, d’amener le citoyen dans l'auto-patrouille avec le policier, peut-être même dans l’uniforme, pour accéder à un monde méconnu. Normalement, les séries policières montrent plus d’actions que de réactions et là, c’est le contraire. Le directeur du Service de police de la Ville de Québec, Robert Pigeon

Parler de santé mentale

Tournée pendant les mois qui ont suivi l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, Police en service montrera également comment les patrouilleurs et patrouilleuses sont confrontés à une hausse des interventions en santé mentale.

La coordonnatrice du volet santé mentale au SPVQ, Julie Marcotte, soutient que le spectre des personnes qui requiert une aide immédiate s’élargit, qu’on parle d’enfants, d’adultes, ou de personnes âgées. On anticipe la suite, parce que cette crise va perdurer dans le temps, et va peser sur le système de santé , soutient-elle.

Malgré cette accroche inévitable à l’actualité, la réalisatrice Catherine Proulx précise que Police en service, tout comme sa série sœur De garde 24/7, évite de trop se fier au contexte sociopolitique qui entoure les professions qu’elle documentent.

Ce n’est pas tant l’événement qui se passait dans la maison que je voulais voir. C’était ce qui se passait quand le policier venait s'asseoir dans la voiture ensuite , conclut-elle.

Les huit épisodes de la série Police en service seront diffusés sur les ondes de Télé-Québec à compter du 7 janvier 2021. Le balado Police en service – retour en arrière, réalisé en marge de la production sera également mis en ligne en février.