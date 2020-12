Voici ce qui sera accessible à l'extérieur à Gatineau pendant le confinement

Quatorze lieux de glisse et 81 patinoires sont en préparation. Le grand public y aura accès lorsque les conditions météorologiques seront favorables à leur ouverture.

Les deux centres de plein air du Lac-Leamy et du Lac-Beauchamp sont déjà ouverts. Seul l’accès aux toilettes, aux sentiers et au service de location de raquettes est offert.

Les sentiers seront déneigés dans sept parcs municipaux pour permettre la marche. Les promeneurs peuvent déjà visiter huit parcs illuminés pour agrémenter la période des Fêtes, dont les parcs Central, Maclaren et René-Lévesque.

Finalement, pour le bonheur des hockeyeurs, Gatineau installera deux filets par patinoire lorsque la glace sera prête à accueillir des usagers. Québec a autorisé les matchs d’au plus huit joueurs sur les patinoires extérieures entre le 17 décembre et le 11 janvier.

Le conseiller municipal Martin Lajeunesse, qui avait fait pression sur la santé publique pour permettre les joutes de hockey, salue ce changement de cap. Tant que Dame Nature le permet, on va inciter les gens à avoir de saines habitudes de vie. On veut inciter les gens à prendre l’air , résume-t-il.

Des places à réserver

Chaque emplacement pourra recevoir un maximum de 25 visiteurs, à l’exception des patinoires du ruisseau de la Brasserie du parc du Lac-Beauchamp, qui pourront respectivement accueillir 40 et 50 personnes.

Un système de réservation en ligne est en place pour la patinoire du ruisseau de la Brasserie, pour la patinoire et le terrain de glisse du parc du Lac-Beauchamp, et pour la location de raquettes dans les centres de plein air. Une preuve sera demandée sur place.

Les réservations se font au portailcitoyen.gatineau.ca.

Des effectifs supplémentaires pour la surveillance

La Ville fera entrer en poste une escouade de sensibilisation de deux employés pour assurer le respect des consignes de santé publique.

Selon Martin Lajeunesse, Gatineau mise beaucoup sur la bonne foi des résidents pour suivre les règles. On demande la contribution des citoyens pour respecter les consignes pour qu’on ne soit pas obligés d’annuler des choses , ajoute le conseiller de Buckingham.

Pour sa part, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ne prévoit pas d’opération spéciale. La surveillance sera maintenue. Des effectifs additionnels vont se joindre à ses patrouilleurs et à son équipe COVID pour assurer le respect des règles.

On ne parlera pas de surveillance accrue comme telle , précise l’agente relationniste du SPVG, Andrée East.

Jusqu’à maintenant, le SPVG a donné peu de constats d’infraction, ajoute Andrée East. On a bon espoir que ça va se poursuivre dans cette lignée-là. [...] Est-ce qu’il pourrait y avoir une possibilité que les gens se rassemblent quand même? C’est une possibilité, et donc on aura les effectifs nécessaires sur la route pour répondre aux appels et pour faire les interventions nécessaires , détaille-t-elle.

Avec les informations de Nathalie Tremblay