Le Manitoba offre 5 M$ aux restaurants touchés par les restrictions de la COVID-19

Ce sera aux Chambres de commerce d’élaborer un programme d'aide financière pour les restaurants. Cela implique l’évaluation des critères précis concernant les montants et les distributions pour chaque restaurant qui aura postulé, indique Brian Pallister. Les Chambres de commerce s’associent d’ailleurs avec l’Association des restaurants et des services de nourriture pour les évaluations de demandes.

Il est impossible de savoir pour le moment si les cinq millions annoncés par la province seront distribués selon les grosseurs des restaurants ou si l'argent sera distribué de façon égale.

Le montant représente un programme de bourse et non de prêt, aucun remboursement ne sera donc nécessaire.

L’objectif de cette bourse est de compenser les coûts supplémentaires liés aux changements de stratégies, indique le communiqué de presse de la province. Cela inclut les restaurants qui font appel à un service de livraison comme Skip the Dishes ou Uber Eat.

En changeant de stratégie, les restaurants ont contribué à créer un environnement plus sécuritaire, a rappelé Brian Pallister. Ils ont aidé les Manitobains à rester à la maison plutôt qu’à sortir.

Le président de l’Association des restaurants et des services de nourriture du Manitoba, Shaun Jeffrey, dit accueillir cette aide dans le communiqué. Selon lui, ce montant permettra de motiver les restaurateurs pendant cette période des Fêtes .

« Dans des moments où l'industrie de la restauration au Manitoba a subi des pertes de revenus importantes en raison de la pandémie et des restrictions du code rouge, nous sommes heureux de voir notre gouvernement provincial créer cette initiative », indique le directeur de l’Association des restaurants et des services de restauration du Manitoba, Shaun Jeffrey, dans un communiqué de presse de la province. (archives) Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Shaun Jeffrey ajoute être impatient de travailler avec tous les partenaires impliqués pour appuyer les entreprises qui en ont le plus besoin .

Autre subvention pour les entreprises

En novembre, le Manitoba a annoncé une subvention de transition aux organismes à but non lucratif et aux petites et moyennes entreprises contraintes de fermer dues aux restrictions sanitaires.

La province avait affirmé qu’elle fournirait 5000 $ d’ici Noël aux entreprises qui postulent, avec la possibilité de 5000 $ supplémentaires si nécessaire pour la nouvelle année.

Selon le communiqué de presse, cette aide a permis de verser 43 millions à 8600 personnes qui respectaient les critères d’éligibilité.

Les restaurants peuvent recevoir la nouvelle bourse dont il est question mardi même s’ils ont bénéficié de la subvention transitoire du Manitoba.

Les magasins non essentiels ont dû fermer le 12 novembre. L’achat de produits considérés comme non essentiels est interdit dans la province jusqu’au 8 janvier.

Avec les informations de CBC/Radio-Canada