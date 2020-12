Trois décès et 181 nouvelles infections en Saskatchewan

Trois nouveaux décès et 181 nouvelles infections viennent alourdir le bilan en Saskatchewan, pour porter le total à 125 morts depuis le début de la crise. Deux octogénaires de Regina et un troisième originaire du nord-ouest de la province sont décédés.

Par ailleurs, les 181 nouveaux cas d’infections sont principalement situés dans le centre nord (36) et le centre-ouest (35), à Saskatoon (35) et à Regina (43).

Parmi les autres nouveaux cas enregistrés, huit sont situés dans l’extrême nord-ouest, deux dans l'extrême centre-nord, 14 dans le nord-est, trois dans le nord-est, un dans le centre-ouest, trois dans le centre-est, et un dans le sud-ouest.

Jusqu’à maintenant, 13 942 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 3945 cas sont considérés comme des cas actifs.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 9872 se sont rétablies de la maladie à ce jour, soit 223 de plus que lors de la mise à jour de lundi.

Par ailleurs, 124 personnes sont hospitalisées à travers la province, dont 21 cas sont aux soins intensifs.

Le gouvernement indique également qu’à ce jour, 1519 travailleurs des hôpitaux de Regina ont reçu leurs premières doses du vaccin, alors que le début du projet-pilote visant à vacciner les travailleurs de la ligne de front des hôpitaux de Saskatoon devrait débuter, mardi.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 4035 (1317)

Région de Regina : 2739 (838)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 1504 (168)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 871 (175)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 3262 (1052)

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 497 (373) Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 3006 cas

20 à 39 ans : 4939 cas

40 à 59 ans : 3591 cas

60 à 79 ans : 1806 cas

80 ans et plus : 595 cas

Le gouvernement provincial spécifie également que les autorités sanitaires ont réalisé 410 616 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La propagation du virus court dans les prisons

Les cas d’infection du centre correctionnel de Prince Albert ont doublé en l’espace de trois jours.

La province a fait savoir qu’entre le 18 et le 21 décembre, les cas d’infection sont passés de neuf détenus et trois employés à 20 détenus et 4 employés.

La situation pousse le syndicat qui représente le personnel du centre de détention à demander au gouvernement d'apporter des trousses de dépistage rapide au centre correctionnel comme c’est le cas au pénitencier de Prince Albert.

Nous envoyons une lettre officielle demandant au ministre de mettre en œuvre des tests rapides demain matin [mardi] , a dit lundi Glenn Billingsley, du Syndicat des employés du gouvernement de la Saskatchewan.

Lundi soir, la province a dit par courriel envisager d’utiliser des trousses de dépistages rapides au centre correctionnel de Prince Albert, mais n’a pas encore pu confirmer aller de l’avant avec cette solution.

Selon le président régional des Prairies du Syndicat des agents correctionnels du Canada, James Bloomfield, il y aurait actuellement environ 70 détenus et employés des centres correctionnels et des prisons de la Saskatchewan qui auraient été déclarés positifs à la COVID-19.

Avec des informations de Dan Zakreski