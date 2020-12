Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS oblige des délestages vers la DPJ

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dénonce le fait que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS ait effectué 11 délestages vers la Direction de la protection de la jeunesse  (Nouvelle fenêtre) (DPJ).

On faisait du déplacement pour aider dans les zones COVID, pour aider dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée [...], mais l’employeur a décidé d’utiliser la pandémie pour déplacer à la DPJDirection de la protection de la jeunesse , a expliqué Danny Roulx, responsable des relations de travail de l'APTS Estrie, à Par ici l’info.

Il souligne être d’accord avec les déplacements volontaires, mais s’y opposer lorsqu’ils sont obligatoires.

Depuis deux semaines, on appelle des gens, et on leur dit "tu n’as pas le choix, tu y vas, on applique l’arrêté", et ce sont des gens qui ne sont pas à l’aise d’aller travailler et de prendre des décisions dans ces familles-là. Danny Roulx, responsable des relations de travail de l'APTS Estrie

On en a qui pleurent au téléphone, on en a qui ont 24 dossiers présentement en suivi qui se font dire "tu as 48 heures, tu t’en vas à la DPJDirection de la protection de la jeunesse " relate-t-il.

Il croit que ces déplacements peuvent avoir de graves conséquences ailleurs dans le système.

Si on arrête 24 suivis en CLSC [Centre local de services communautaires], ces suivis-là vont peut-être se retrouver en DPJDirection de la protection de la jeunesse après… Donc il faut les donner, ces services-là de première ligne. On a des gens en santé mentale qui sont envoyés de force à la DPJDirection de la protection de la jeunesse , en déficience physique, de plusieurs secteurs.

Selon lui, des éducateurs seraient prêts à aider à la DPJDirection de la protection de la jeunesse , mais se voient refuser d’y travailler, car le CIUSSS cherche plutôt des agents de relations humaines (ARH), des travailleurs sociaux, des criminologues et des psychoéducateurs.

Les équipes n’y arrivent vraiment plus

La directrice des ressources humaines du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Josée Paquette, soutient ne pas avoir eu le choix de recourir au délestage, puisque la DPJDirection de la protection de la jeunesse ne trouvait pas assez de volontaires.

On a plus de 200 signalements par semaine depuis que nous sommes en zone rouge. C’est 60 de plus qu'habituellement, alors les équipes n’y arrivent vraiment plus, on avait besoin d’ajouter du personnel de plus. Josée Paquette, directrice des ressources humaines du CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Nous avons dû utiliser le décret ministériel, qui nous a été autorisé par le ministère de la Santé , souligne-t-elle.

Elle ajoute que ces déplacements étaient urgents en contexte de pandémie.

Depuis que nous sommes en confinement, il y a un isolement social extrêmement important. Pour les familles aux prises avec différentes difficultés, on a vraiment besoin d’avoir ce filet de sécurité là et d’intervenir auprès d’eux.

Elle indique toutefois que ces déplacements ne sont que temporaires.

On est très conscients qu’on fait des choix temporaires difficiles qui créent des dommages collatéraux qu’on veut rattraper très rapidement .

Selon Mme Paquette, il faudrait 37 intervenants pour reprendre le dessus de la liste d’attente de la DPJ, alors que seulement 11 employés ont été transférés. Elle estime que ces besoins accrus en intervenants devraient se maintenir jusqu’en avril, le temps que l’Estrie sorte de la zone rouge.