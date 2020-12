Une ligne de conseils juridiques inondée d’appels en raison de la COVID-19

Pro Bono Ontario (PBO), un organisme à but non lucratif d’accès à la justice affirme que la pandémie a fait exploser la demande envers les services de conseils juridiques, notant une hausse de 72% des appels en 2020.

Selon PBOPro Bono Ontario , les demandes au sujet de questions en matière d'emploi et de logement ont connu la plus forte hausse en 2020, avec des augmentations respectives de 153 % et de 145 % en comparaison avec 2019.

Nous répondons à des questions qui n'existaient même pas quelques mois avant la pandémie , affirme la directrice adjointe de PBOPro Bono Ontario , Yonit Fuhrmann..

Yonit Fuhrmann, directrice adjointe de Pro Bono Ontario, affirme que la charge de travail de son organisme s'est décuplée depuis le début de la pandémie. Photo : CBC

Mme Fuhrmann croit que les chiffres montrent la manière dont la COVID-19 a accéléré le rythme d'une crise existante autour de l'accès à la justice en Ontario.

Il n'y a nulle part ailleurs où se tourner pour beaucoup de nos clients , affirme-t-elle. La plupart des Ontariens n'ont personne vers qui se tourner pour obtenir des conseils juridiques au quotidien .

Plus d'appels concernant les licenciements et les expulsions

La nature des appels à la ligne d'assistance téléphonique pour l'emploi et le logement a évolué au cours de la pandémie.

Au début, les appels relatifs à l'emploi adressés à PBO Pro Bono Ontario concernaient principalement des mises à pied temporaire, des qualifications pour bénéficier de certaines prestations gouvernementales et des préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail.

Depuis juillet, il y a eu moins d'appels de ce type et plus d'appels concernant des licenciements.

En ce qui concerne le logement, la quasi-totalité des appels concerne des expulsions depuis que la Commission de la location immobilière ( CLICommission de la location immobilière ) a recommencé à émettre des avis d'expulsion en août.

Nous assistons à une vague d'expulsions qui est devenue un véritable raz-de-marée depuis la reprise de la CLI , a expliqué Mme Fuhrmann, c'est devenu écrasant .

Le service d’appels a reçu entre 300 et 400 appels par mois concernant des expulsions depuis le mois d'août.

Avant la pandémie, ce nombre était plutôt autour de 60 à 70 appels par jour au total.

Outre les problèmes d'emploi et de logement, le service juridique gratuit a également connu une augmentation de 102 % des appels concernant les testaments et les successions, et une augmentation de plus de 25 % des appels concernant des questions de consommation comme les annulations de plans de voyage et de mariages.

Un avantage énorme pour le système judiciaire selon un avocat

Adrian Ishak, un avocat spécialisé dans les questions d'emploi, travaille bénévolement pour Pro Bono Ontario depuis trois ans et demi.

Adrian Ishak, un avocat bénévole pour PBO, croit que ce type d'aide juridique est bénéfique pour le système de justice. Photo : CBC

Il est tellement essentiel d'avoir un conseil juridique dès le début de votre problème pour comprendre quelles sont vos options, pour prendre les bonnes décisions pour vous , croit-il.

Beaucoup de personnes n’auraient pas accès à ce service si ce n'était de Pro Bono Ontario , ajoute-t-il.

M. Ishak explique que l’aide prodiguée par PBOPro Bono Ontario peut aller d'un appel téléphonique pour savoir si quelque chose vaut la peine d'être amené devant la justice à plusieurs appels téléphoniques pour aider les clients à préparer des documents judiciaires.

Et il ajoute que ces appels n'aident pas seulement les clients, mais tout le système de justice.