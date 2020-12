Des résidents d'un centre de traitement des dépendances tricotent pour les sans-abris

Nelson Mendonca a appris à l’art du tricot derrière les barreaux.

Lorsqu’à sa sortie de prison, il s'est inscrit à un programme de 90 jours de traitement au centre transitoire Phoenix Society, situé à Surrey, il a rapidement repris les aiguilles et la laine pour surmonter son stress et sa solitude.

La première chose que j’avais en tête était d’aller chercher des fils et de me mettre à tricoter. J'ai commencé à faire une tuque , explique-t-il.

Tout le monde se demandait ce que je faisais, parce que ça avait l'air bizarre au début. Nelson Mendonca, tricoteur

Le tricot aiderait à lutter contre l'anxiété, disent les résidents du centre Phoenix Society. Photo : Radio-Canada / Christian Amundson

Son curieux passe-temps a suscité l'intérêt d’autres résidents et est devenu l’occasion de tisser des liens d’amitié.

Avant que je le sache, il y avait probablement 10, 12 gars sur mon étage qui tricotaient des tuques. C'est devenu fou. Tout le monde allait au Wal-Mart pour acheter de la laine et des métiers à tisser , raconte M. Mendonca.

Pompons, couleurs vives et thèmes sportifs : toutes les demandes spéciales sont acceptées.

En plus de les offrir en cadeaux à leurs amis et à leur famille, les amateurs de tricots ont donné plus de 200 tuques à des personnes sans-abri et aux résidentes d’une maison de rétablissement pour femmes.

Des tuques miniatures pour les nouveau-nés seront données à l'Hôpital Surrey Memorial.

Tricoter, une thérapie

Le tricot est une façon d'aider les hommes de l'établissement dans leur cheminement vers le rétablissement, croit le conseiller en toxicomanie de M.Mendonca, John Flyman.

Sean Brossard fait partie du club de tricot.

C'est presque comme de la méditation , dit-il. Ça vous éloigne de vos soucis et de vos pensées négatives, surtout quand c'est aussi amusant que ça.

Avec les informations de Meera Bains