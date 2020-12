Début de la vaccination contre la COVID-19 à Thunder Bay

Sean Bolton, un préposé aux services de soutien personnel du foyer de soins de longue durée Hogarth Riverview Manor, a été le premier résident de la région à recevoir le vaccin.

Nous sommes très heureux que notre personnel de soins de longue durée de première ligne ait reçu en priorité les premières doses du vaccin COVID-19 dans notre communauté , affirme Tracy Buckler, la PDG du St. Joseph's Care Group, qui gère ce foyer.

La région sanitaire du district de Thunder Bay continue d’être la plus touchée dans le Nord depuis la mi-novembre, avec 14 nouveaux cas confirmés mardi et un décès.

Le nombre de cas dans ce district a plus que quadruplé dans les dernières semaines.

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay a enregistré 405 cas depuis le 6 novembre, pour un total de 527. À la fin d'octobre, la région en comptait seulement 122 depuis le début de la pandémie.

La région déplore 16 décès dus à la COVID-19, dont 15 lors les 30 derniers jours. La plupart des personnes décédées étaient des résidents du foyer Southbridge Roseview, où une éclosion a été déclarée le 17 novembre.

L’hôpital de Thunder Bay a été désigné la semaine dernière pour être un centre de distribution pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, qui doit être conservé à une température de -70 °C.

Il s’agit d’une étape historique et d’un tournant dans la pandémie de COVID-19 , a déclaré dans le même communiqué Rhonda Crocker Ellacott, la PDG du CRSSTBCentre régional des sciences de la santé de Thunder Bay .

Je suis plus que reconnaissante envers les travailleurs de la santé — tant en première ligne que dans les coulisses — les partenaires du système de santé, les scientifiques et les dirigeants politiques pour leurs sacrifices, leur expertise et leur engagement sans précédent.

Rhonda Crocker Ellacott, PDG du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay