Le gouvernement fédéral investit plus de 7 M$ dans un nouvel aréna à Caraquet

Le député fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, en a fait l'annonce mardi, à Caraquet.

En injectant 7,2 millions de dollars, le fédéral contribue ainsi à 60 % des coûts de ce projet, dont la réalisation est estimée à environ 15 millions de dollars.

Le député fédéral Serge Cormier Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il s'agit de remplacer le vétuste Colisée Léopold-Foulem. Le Club plein-air de Caraquet et d'autres organismes doivent aussi s'installer dans ce centre sportif et communautaire.

Investir dans des infrastructures rurales modernes aidera à faire croître les économies locales, à bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives, ainsi qu'à favoriser la santé et la prospérité de notre région , affirme le député Cormier.

Le projet est qualifié de « rassembleur » par le député Cormier.

Entre-temps, il est déjà l'objet de jeux de coulisses et de rivalités politiques.

L'équipe du député Cormier a tenu à garder secrète jusqu'au dernier moment la nature de l'annonce qui allait être faite. Même le maire de la Ville, Kevin Haché, n'en avait pas été informé.