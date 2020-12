Chute de neige et bourrasques de vent sont attendus en Saskatchewan

Un avertissement de tempête de neige et de forts vents a été émis pour le Sud et le centre de la Saskatchewan mardi.

En raison des conditions météorologiques, la province ne recommande pas aux automobilistes d’utiliser l’autoroute 11 entre Regina et Davidson, l’une des sections de route les plus utilisées.

Par ailleurs, les voyages ne sont pas recommandés dans la région de Kindersley, tant pour l’autoroute 7 en direction Est et Ouest que pour les portions des autoroutes 21, 31, 307 et 317.

Même chose pour la région de Rosetown où les autorités découragent les automobilistes d’utiliser l’autoroute 7 en direction Est et Ouest, l’autoroute 4 en direction Nord et Sud ainsi que les sections des autoroutes 15, 42 et 342.

S’ajoutent à la liste des destinations non recommandées en raison de la météo : les régions des municipalités de Kyle, de Findlater et de Leader.

Finalement, les autorités ne recommandent pas l’autoroute 11 entre Davidson et l’autoroute 354.

Les zones rouges signifient une veille de tempête hivernale alors que les zones grises préviennent d'un risque de poudrerie. Photo : Capture d'écran

Le service gouvernemental Highway Hotline précise que ces avis sont dus à une visibilité réduite, à une chaussée glissante ainsi qu’à des chutes ou des bourrasques de neige pouvant rendre la conduite dangereuse.

Pour Regina, la police municipale conseille aux automobilistes devant prendre la route de se préparer une trousse en cas d’urgence. Elle recommande aussi aux travailleurs de prévoir davantage de temps mercredi matin pour se rendre au travail.

Environnement Canada a également émis un avertissement de tempête de neige et de bourrasques pour toute la partie sud de la Saskatchewan.

Une tempête qui pourrait amener entre 10 et 25 centimètres de chute de neige.

Avec les informations de CBC