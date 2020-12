De la zone rouge à la zone tout-inclus

Les images des files de voyageurs attendant de prendre leur avion vers le Sud en irritent plus d’un cette année, et notamment les autorités canadiennes, qui déconseillent vivement les voyages non essentiels. Mais selon les agences de voyages, les reportages réalisés dans les aéroports donnent une fausse impression du nombre de gens qui partent vraiment, qui seraient en réalité en nombre restreint.