Trois nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie

Le bilan des cas de COVID-19 compte le même nombre de nouvelles infections que lundi en Gaspésie et aux Îles, avec trois nouveaux cas répertoriés.

Deux d’entre eux se retrouvent dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Bonaventure et l’autre, dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé.

La santé publique mentionne que la correction d'une erreur a fait passer un cas de la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure à celle du Rocher-Percé.

Un retour à la normale est perceptible dans cette MRCMunicipalité régionale de comté qui présentait à elle seule presque tous les nouveaux cas des derniers jours.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 375 cas

Bonaventure : 373 cas (+2)

Rocher-Percé : 341 cas (+1)

Côte-de-Gaspé : 383 cas

Haute-Gaspésie : 35 cas

Îles-de-la-Madeleine : 32 cas

On a dénombré jusqu'ici 1539 cas en Gaspésie et aux Îles.

Sept nouvelles guérisons (1441 au total) s’ajoutent au bilan alors que 55 cas demeurent actifs.

La santé publique rapporte une nouvelle hospitalisation alors que sept personnes sont actuellement hospitalisées.

Au Centre de détention de Percé, on ne dénombre plus qu’un seul détenu infecté, mais cinq employés ne sont toujours pas rétablis.

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a fait savoir aujourd'hui que la vaccination allait débuter mercredi. Dans la région, le premier site de vaccination désigné est le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle.

Au Bas-Saint-Laurent, on signale neuf nouveaux cas pour un total de 184 cas. Cependant, aucun nouveau cas n'a été diagnostiqué en Matanie et dans la Matapédia.

Au Québec, le nouveau bilan fait état de 2183 nouveaux cas d'infection au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 181 276 le nombre total de cas de COVID-19 au Québec depuis le début de la pandémie.