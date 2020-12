La Dre Bonnie Henry coécrit un livre sur les premiers instants de la pandémie

Elle coécrit le livre Be Kind, Be Calm, Be Safe : Four Weeks that Shaped a Pandemic avec sa sœur Lynn Henry, la directrice des publications de Knopf Canada, une branche de Penguin Random House Canada.

La Dre Henry a acquis une reconnaissance internationale pour son empathie, son calme et sa capacité à rallier les Britanno-Colombiens dès les premiers mois de la pandémie. Le quotidien New York Times en a par ailleurs fait un portrait élogieux.

À la fois une histoire mondiale et une histoire de famille, le livre combine les observations de Lynn et les souvenirs de Bonnie en ce qui concerne les décisions prises , indique la description de la publication.

Ce n'est pas la première fois que la Dre Henry partage son expérience dans un livre.

En 2009, elle a écrit Soap and Water & Common Sense, dans lequel elle décrit comment l’Ebola, le SRAS et la grippe H1N1 ont profité des failles et des faiblesses de sociétés plus connectées que jamais.