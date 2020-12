Recrutement de pompiers volontaires : la formule gagnante de la Haute-Gaspésie

Comme il le dit lui-même, le directeur du Service de sécurité incendie de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Gaspésie, Steve Dumont, n’est pas la meilleure personne pour parler des problèmes de recrutement de pompiers volontaires dans l'Est-du-Québec.

Son service incendie est bien garni, entre autres grâce à de multiples efforts de recrutement et une présence valorisée dans la communauté.

Je ne dis pas que c’est nécessairement la clé du succès, mais on travaille fort pour ça , explique le directeur. On est très actifs sur les réseaux sociaux et on est très impliqués dans des activités, comme le défilé du père Noël et Avenue Halloween. Dans toutes nos casernes, nos pompiers s’impliquent.

La population nous voit énormément et ça nous fait une belle représentation. On fait parler de nous et plus on en parle, plus que d’autres personnes ont le goût d’être associées à nous. Steve Dumont, directeur du Service de sécurité incendie de la MRC de la Haute-Gaspésie

Avec les nouvelles cohortes, on aura 25 pompiers à Cap-Chat, près de 30 à Sainte-Anne-des-Monts, 10 à Marsoui, à Mont-Louis. On en a 108 au total , donne-t-il en exemple.

Les missions des pompiers sont très variées. Ici, un pompier est intervenu en raison de la montée de l'eau de la rivière Saint-Anne. (archives) Photo : Radio-Canada

Le directeur mentionne aussi que l’âge moyen est d’une trentaine d’années. Certaines recrues commencent à 17 ans.

Seule exception dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Gaspésie : à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, où il n’y a aucun pompier. Selon M. Dumont, cela s'explique par le fait que la population est plus âgée.

Des casernes menacées ailleurs

Les effectifs dont dispose Steve Dumont feraient rêver le directeur du Service de protection incendie et de l’organisation des secours à la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, Ghislain Paradis.

La situation est critique pour les casernes de Saint-Léon-le-Grand et Saint-Vianney, qui pourraient fermer d’ici quatre à six mois si personne ne lève la main.

Ghislain Paradis, directeur du Service incendie de la MRC de la Matapédia (archives) Photo : Radio-Canada

Pour les garder ouvertes, M. Paradis vise à avoir huit pompiers actifs, c’est-à-dire qu’ils doivent être disponibles pour répondre aux appels, pour suivre les formations et faire les entraînements.

Le directeur indique que la formation totalise environ 300 heures réparties sur un an, un an et demi. On essaie de rendre ça le moins compliqué possible , dit-il. Il n’y en a pas durant l’été.

Comme d’autres collègues, il constate que les besoins sont grands un peu partout.

La vie a changé , explique-t-il. Les gens ont plus de choses à faire, ils prennent plus de temps pour la vie familiale et sociale.

Il y a pourtant de beaux défis à relever et le métier est très gratifiant. Sauver une vie, sauver des bâtiments, ça n’a pas de prix. Ghislain Paradis, directeur du Service de protection incendie et de l’Organisation des secours à la MRC de la Matapédia

M. Paradis espère des réponses aux appels à tous lancés sur les réseaux sociaux.

On se donne quatre mois pour en recruter suffisamment , précise-t-il. On recrute dans les huit casernes de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, dont Amqui, Val-Brillant, Saint-Noël, Sayabec, Lac-au-Saumon et Causapscal.

Plus au nord, la situation est aussi problématique pour le directeur du Service incendie régional de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie, Jimmy Marceau.

Camion de pompier à la caserne de Sainte-Félicité (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Nous avons une soixantaine de pompiers et il nous en manque une trentaine , déplore-t-il. Le problème est majeur au Québec. Ça s'est accentué depuis les cinq dernières années.

Il arrive que des recrues commencent la formation et abandonnent en cours de route ou même à la fin. Ils se rendent compte que c’est plus exigeant qu’ils pensaient, explique M. Marceau.

L’aspect “wow” on le voit quand ils commencent, mais ça s'estompe assez vite. Jimmy Marceau, directeur du Service incendie régional de la MRC de la Matanie

C’est sûr qu’on est déçus quand on perd des recrues , ajoute le directeur. Surtout que former un pompier coûte environ 10 000 $.

Il remarque que le sentiment d’appartenance à des groupes, qui était une motivation avant, a moins d'attrait de nos jours. Les valeurs ont beaucoup changé , constate-t-il.

Le Service incendie de la Matanie n’inclut pas Matane, Saint-Ulric et Sainte-Paule.

Aux Îles, on s’en tire bien

La caserne de pompiers Paul-Émile Arsenault à Cap-aux-Meules (archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Aux Îles-de-la-Madeleine, on réussit à garder des équipes efficaces , constate Joël Sauvé, directeur du Service de sécurité incendie de la communauté maritime.

Les secteurs plus problématiques se situent à Grosse-Île et Grande-Entrée où des pompiers ont pris leur retraite. En 2021, une campagne sera lancée pour recruter de six à huit pompiers supplémentaires.

Le service dispose d’une soixantaine de pompiers pour le territoire, répartis dans trois casernes.

Joël Sauvé est le directeur du service de sécurité incendie de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Joël Sauvé s'estime chanceux d'avoir du personnel relativement stable. Ailleurs, si un pompier change d’emploi et déménage, on le perd , constate-t-il. Ici, on voit moins ce phénomène-là.

Toutefois, les pompiers sont souvent des pêcheurs, ce qui les rend moins disponibles durant la saison de pêche. Mais on s’est adaptés , mentionne-t-il.

Il admet toutefois que l’intérêt diminue pour le métier, pour différentes raisons.