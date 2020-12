Début de la vaccination au CHSLD de la Colline

La vaccination contre la COVID-19 commencera mardi après-midi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les patients et les employés du CHSLD de la Colline seront les premiers à recevoir leur dose.

Cet établissement situé dans le secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi a été le plus touché lors de la première vague de la pandémie au printemps. De plus, trois employés ont été infectés une autre fois par le coronavirus cet automne.

Les vaccins de Pfizer-BioNTech. sont arrivés au cours des dernières heures. La précieuse cargaison doit être manipulée avec soin. D’ailleurs, toute l’opération est supervisée par des pharmaciens.

On ignore combien de doses précisément ont été livrées, mais le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, assure qu’il y en a suffisamment pour le premier groupe ciblé.

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, est emballé par l'arrivée du vaccin contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Éventuellement, d’autres lieux de vaccination seront identifiés, mais le tout reste à être planifié. L’opération est difficile à mettre en place pour les équipes du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) car plusieurs conditions doivent être respectées pour que le vaccin conserve ses propriétés.

Une étape encourageante

Par ailleurs, le Dr Aubin se dit emballé par cette nouvelle étape qui laisse présager une éclaircie dans un avenir à plus ou moins long terme. Il prévient cependant qu’il faut continuer de respecter les consignes sanitaires.

Nous allons devoir maintenir toutes les mesures pendant encore plusieurs mois probablement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de propagation. Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Ça va nous mener à une certaine normalité éventuellement, mais pas dans un premier temps, ajoute le médecin. Il faut commencer quelque part. Aujourd'hui [mardi], c'est l'arrivée du vaccin. Au fil du temps, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être vaccinés. Un jour, nous allons revenir à une certaine normalité et même à la normalité.

D'après les informations de Catherine Gignac