L'Ontario pourrait réviser le confinement d'Ottawa, selon le maire Watson

À compter du 26 décembre, l'ensemble de la province de l'Ontario sera placé en confinement. Le nord de l'Ontario sera confiné deux semaines alors qu'au sud, il faudra patienter quatre semaines.

Ce nouveau confinement vise à réduire l'augmentation des cas qui s'intensifie de jour en jour. Mardi, la province enregistrait plus de 2 000 nouvelles infections pour une huitième journée de suite.

Le maire Watson a ajouté que lui et la médecin hygiéniste Vera Etches avaient été pris au dépourvu par l'annonce du premier ministre Doug Ford, lundi.

J'espère que si nos chiffres continuent d'être bas, nous sortirons du confinement plus tôt, mais c'est à la province de décider , a indiqué M. Watson, en entrevue à CBC, mardi.

Notre ratio de tests positifs pour la COVID-19 est à 1,4 %, l’un des plus bas dans la province, alors que dans la région de Peel, ils sont à 8,1 %. Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa

Il a d'ailleurs profité de son passage à CBC pour démentir l'affirmation du premier ministre concernant les Québécois qui auraient été tentés de traverser la frontière sans confinement.

M. Watson soutient qu'aucune preuve ne justifie cette affirmation.

Chaque jour, des milliers de personnes font des aller-retour en raison du travail. Je suis certain que de nombreux Québécois ont traversé la frontière, mais nous n'avons pas vu d'augmentation [de cas] dans nos chiffres , a-t-il indiqué.

La députée libérale d'Ottawa-Vanier, Lucille Collard s'est rangée du côté du maire et a affirmé que la décision du gouvernement provincial était injustifiée alors que la capitale nationale affiche très peu de cas. De mettre des mesures qui s’appliquent à toute la province sans considération, ça crée des problèmes, a-t-elle laissé savoir.

Mme Collard a aussi dénoncé un manque de clarté et les disparités sur les décisions entre le Québec et Ottawa, ce qui crée beaucoup de confusion et de frustration chez les citoyens, mais aussi chez les commerçants.

Le confinement sera révisé, selon la province

Joint par courriel, le ministère de la Santé de l’Ontario n’a toutefois pas confirmé ce qu’a avancé M. Watson en entrevue. On spécifie plutôt que les mesures seront évaluées pendant le confinement.

L’impact de ces mesures sera évalué tout au long des 14 jours du confinement dans le nord de l’Ontario et des 28 jours dans le sud de l’Ontario afin de déterminer s’il est sécuritaire de lever les restrictions ou si elles doivent être prolongées. Extrait du courriel du ministère de la Santé

Le premier ministre de l'Ontario a affirmé lundi que les responsables provinciaux de la santé garderaient un œil attentif sur ce que les données disent et apporteraient les ajustements nécessaires .

Lors de son point de presse, il a également assuré que le confinement serait révisé dans deux semaines pour les zones jaunes et vertes. Toutefois, Ottawa se trouve toujours en zone orange.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Mardi, la députée de Nepean, Lisa McLeod a confirmé le tout sur Twitter. Dans son gazouillis, elle a ajouté que certaines communautés, dont Ottawa pourraient voir leur statut changer.

Des réactions mitigées au sud de l'Ontario

Le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), le Dr Paul Roumeliotis a quant à lui salué la décision du gouvernement provincial.

Tout le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario entrera en confinement pour quatre semaines dans quelques jours. Le Dr Roumeliotis a fait valoir qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choix pour arrêter la propagation du virus.

Le médecin-hygiéniste a aussi confirmé qu'une révision devrait être faite dans les prochaines semaines pour le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Le maire de Casselman, Daniel Lafleur serait plutôt favorable à un confinement plus court, de deux à trois semaines au maximum. Les petits commerces vont en souffrir , a-t-il fait valoir en entrevue.

Avec les informations de Mama Afou et de Frederic Pepin