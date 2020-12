Les provinces ont-elles été trop sévères en limitant les libertés individuelles?

Les Canadiens ont vu leurs libertés individuelles restreintes comme jamais dans l’histoire récente du pays, en plus de se voir imposer des consignes sanitaires draconiennes. Les provinces atlantiques ont été parmi les plus sévères dès le début de la pandémie en fermant leurs frontières à tous les voyageurs, sauf les travailleurs essentiels.

Au niveau des libertés civiles, notre équipe a travaillé sans cesse. Ç'a été une année incroyable , affirme d’emblée Alex Nanoff, de l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC).

Le téléphone de l’organisme, qui a pour mandat de défendre les libertés civiles des Canadiens, ne dérougit pas depuis le début de la pandémie de COVID-19 et pour cause, les provinces ont pris des mesures exceptionnelles en imposant l’état d’urgence pour protéger leur population.

Une clinique mobile de dépistage de la COVID-19 à Harbour Breton, à Terre-Neuve-et-Labrador, le 10 décembre 2020. Photo : CBC / Garrett Barry

Depuis l’éclosion, les avocats de l’organisme ont intenté ou sont en voie d’intenter une vingtaine d'actions en justice à travers le pays.

Pour les provinces atlantiques, nous avons eu plusieurs cas qui exploraient la mobilité , indique Alex Nanoff.

Plusieurs causes sont liées à l’Atlantique. Ces provinces maintiennent encore aujourd’hui des restrictions qui limitent le droit d’entrée sur leur territoire respectif. Selon l’Association des libertés civiles, ces mesures sont trop sévères.

[Ces mesures] n’auraient pas été trop sévères si les gouvernements avaient mis de l’avant des preuves adéquates quant aux raisons de les imposer, et ce n’est pas le cas , soutient Alex Nanoff.

L’Association dénonce aussi les mesures de répression imposées par les forces policières. La situation est particulièrement aiguë dans l’est du pays.

La sécurité des Madelinots mise en danger

L’expérience de la fermeture des frontières des Maritimes avec le Québec - entre autres - a été particulièrement pénible pour les Madelinots qui tentaient de rentrer chez eux.

Moi, j’estime que les mesures ont été abusives [...] sur le plan de la libre circulation des personnes, mais aussi sur le plan de la sécurité , estime Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois.

Les services du traversier CTMA qui fait la navette entre l'Île-du-Prince-Édouard et les Îles-de-la-Madeleine sont limités aux camionneurs et aux déplacements essentiels à cause de la COVID-19 (Archives). Photo : CBC/Laura Chapin

Selon Joël Arseneau, le calcul de risque que le Nouveau-Brunswick a fait pour protéger sa population a été disproportionné.

On a rapporté au moins trois accidents qui auraient pu être tragiques pour les passagers en forçant les gens à conduire la nuit en les empêchant de dormir ou se reposer pendant la nuit en route pour les Îles-de-la-Madeleine. C’est une longue route , déplore Joël Arseneau.

Le 25 mars, le Nouveau-Brunswick a installé des postes de contrôle à ses frontières avec le Québec et les deux autres provinces maritimes. Tous les voyages non nécessaires étaient dès lors interdits.

La fermeture des frontières a duré trois mois. Le 19 juin, les résidents canadiens qui ont une propriété ou de la famille proche au Nouveau-Brunswick ont pu à nouveau entrer dans la province à condition de respecter une quarantaine de 14 jours.

Le député québécois Joël Arseneau plaide toujours pour la création d'une bulle partielle entre les îles et les provinces de l'Atlantique. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Pour les résidents en transit - comme les Madelinots - il est possible de rentrer chez eux, mais il leur est toujours interdit de s’arrêter en cours de route à l’exception de ravitaillement ou pour faire le plein d’essence.

Les contraintes sont décuplées par les mesures strictes prises par les provinces de l’Atlantique qui ont été imposées avec une intention de protéger leur population, ce qui est certainement louable, mais qui n’avaient pas à aller aussi loin pour obtenir les mêmes résultats , estime Joël Arseneau.

Le Nouveau-Brunswick a-t-il outrepassé ses pouvoirs ?

Le professeur de droit Pierre Foucher, qui se spécialise en droit constitutionnel à l’Université d’Ottawa, estime pour sa part que les mesures sanitaires sont appropriées dans les provinces atlantiques.

Pierre Foucher est constitutionnaliste et professeur à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Aujourd'hui, je vous dirais de la façon dont le Nouveau-Brunswick gère la pandémie, c'est tout à fait raisonnable. , indique Pierre Foucher

De dire à un résident de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard, "tu ne peux pas entrer au Nouveau-Brunswick", c’est peut-être juste le fédéral qui aurait le droit de faire ça et il n'a pas voulu le faire. Pierre Foucher, professeur de droit à l'Université d'Ottawa

Il juge cependant qu’au début de la pandémie, lorsque le Nouveau-Brunswick a fermé son territoire à tous les voyageurs non essentiels, la province pourrait avoir outrepassé ses droits.

On ne sait pas si les provinces ont l’autorité juridique de fermer leurs frontières comme ça aux résidents des autres provinces. Il y a de sérieux doutes à y avoir par contre parce qu'on parle de quelque chose qui est interprovincial , fait valoir Pierre Foucher.

La fin justifie les moyens

La fermeture partielle des frontières de l’Atlantique a déchiré des familles. Les membres de certaines d’entre elles ne sont pas vus en personne depuis le début de la pandémie. Des mères se sont vues séparées de leur enfant, d’autres n’ont pas pu dire au revoir à leur proche alors que les voyages pour assister à des funérailles n’étaient pas autorisés.

Il y a certaines mesures qui ne sont pas supportées par l’avis scientifique ou les preuves ne sont pas montrées par le gouvernement. Il y a un manque de transparence quant aux raisons pour lesquelles les gouvernements ont imposé certaines mesures. Ça, c’est une tendance qu’on a observée dans les provinces atlantiques , indique Alex Nanoff de l’Association canadienne des libertés civiles.

Le premier ministre Blaine Higgs estime que les points de contrôles en place depuis neuf mois à la frontière avec le Québec sont nécessaires. Photo : Gary Moore/CBC

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, ne regrette pas d'avoir pris la décision de fermer les frontières de sa province. Cette décision politique n’avait d'ailleurs pas été recommandée par la santé publique.

C’était justifié et je ne vois aucune raison de penser autrement avec ce qui se passe au Québec actuellement , indique Blaine Higgs.

Le Nouveau-Brunswick recensait lundi 578 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, dont 48 cas actifs à ce moment et 8 morts. La majorité des cas sont liés à des voyages à l’extérieur de la province.

Je dirais que le contrôle de nos frontières a été salvateur pour notre province. Et ç'a fait la différence pour retracer les contacts étroits des personnes infectées , affirme M. Higgs.

Cet avion-cargo a livré les premières doses du vaccin anti-COVID-19 au Nouveau-Brunswick, la semaine dernière. Photo : Shane Magee/CBC

Le premier ministre demande aux gens d’être patient avec l’arrivée des vaccins. Nous sommes à la fin de la pandémie, nous espérons que 70 % de la population sera vaccinée et que d’ici à trois à six mois on pourra changer les mesures de protection à nos frontières .

De la nécessité d’encadrer la Loi sur les mesures d’urgence.

Depuis le mois de mars, le Nouveau-Brunswick, à l'instar des autres provinces, renouvelle aux deux semaines l’état d’urgence, et ce, même si la province est l’une des moins affectées par le virus au pays.

En principe, les pouvoirs viennent des lois. Et là, ça fait huit mois qu'on gouverne par décrets, par arrêté ministériel. Ça commence à bien faire , estime le professeur Pierre Foucher.

Les automobilistes en route vers les îles de la Madeleine doivent s'arrêter à des points de contrôle lorsqu'ils entrent dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le professeur croit aussi à la nécessité de mieux encadrer les pouvoirs exceptionnels que se sont donnés les gouvernements durant la pandémie.

Il y a un risque de dérapage, en effet, parce que les premiers ministres y prennent goût. Ils peuvent faire beaucoup de choses sans demander la permission à leur parlement et même souvent, sans demander la permission au gouvernement. Il y a trois ou quatre personnes qui prennent les décisions. Donc, il y a un risque de dérive. Il faut être prudent et il faut baliser la façon dont ces pouvoirs sont exercés , dit Pierre Foucher.

Il faut rester vigilant. Alex Nanoff de l'Association canadienne des libertés civiles

Alex Nanoff pense aussi que les tribunaux doivent se pencher sur la question pour éviter de donner carte blanche aux provinces dans le cas d'une autre pandémie.