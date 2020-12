Les 5 contenus radio les plus écoutés de l'année à ICI Abitibi-Témiscamingue

Toutes les semaines, nos auditeurs rattrapent des entrevues sur le web ou lisent les comptes-rendus. Voici un palmarès des segments radio les plus consultés en 2020 à l'émission matinale Des matins en or et à l'émission du retour à la maison Région Zéro 8.

5- Le projet de loi 61, c’est quoi ?

Pour écouter le segment, cliquez ici.

Si un projet de loi a fait jaser cette année, c’est bien celui-là : le projet de loi 61 de la CAQ avait pour objectif d’accélérer certains travaux d’infrastructures. Critiqué de toutes parts, il a finalement été abandonné.

4- Irons-nous en camping cet été ?

Pour écouter le segment, cliquez ici.

C’était LA question sur toutes les lèvres au printemps dernier : après des semaines de confinement, les amateurs de camping avaient hâte de pratiquer à nouveau leur loisir préféré.

3- L’expérience Occupation Double de Naadei Lyonnais

Pour écouter le segment, cliquez ici.

Preuve de la popularité de la téléréalité Occupation Double, le témoignage de la Rouynorandienne d’origine Naadei Lyonnais a réussi à se tailler une place dans notre palmarès.

2- Quel est le mystère des orignaux blancs?

Pour écouter le segment, cliquez ici.

Ce qui fascine encore plus nos lecteurs que la COVID-19, ce sont les histoires animalières ! L’équipe de Région zéro 8 a tenté de démystifier le mystère des orignaux blancs.

1- Chasseurs d’Amos et la meute de loups

Pour écouter le segment, cliquez ici.

Retour en force du règne animal en première place des textes les plus lus : l’incroyable aventure d’un chasseur d’Amos qui s’est retrouvé entouré d’une meute de loups !