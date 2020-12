Le conseil scolaire francophone poursuit le gouvernement de la Colombie-Britannique

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) poursuit la province, le ministère de l’Éducation et la Commission scolaire de Vancouver en Cour suprême provinciale.

La poursuite vise à remédier à l’échec de la province de respecter les déclarations et les ordres des tribunaux de fournir les lieux et les installations scolaires nécessaires pour offrir l’éducation francophone garantie aux familles partout dans la province, et en particulier à Vancouver, à l’ouest de la rue Granville .

L'exemple de l'École Rose-des-vents

La plainte se réfère directement à un jugement remontant à 2016 dans lequel la plus haute instance judiciaire de la province avait statué qu’une entrave à l'article 23 de la Charte des droits et libertés en vertu de l'article 1 n'était ni justifiée ni la responsabilité du CSF .

Le tribunal avait déclaré que l’état de l'école primaire de langue française l’École Rose-des-vents, à Vancouver, enfreignait de manière injustifiée l'article 23 de la Charte.

Cet article garantit le droit à l'instruction dans la langue de la minorité lorsque le nombre d'ayant-droits le justifie. Or, le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique estime que ces droits continuent d’être violés parce que les jeunes francophones ne peuvent avoir accès à des services équivalents à ceux qui sont offerts aux jeunes anglophones.

Réclamations

En plus de demander à la cour de reconnaître que le gouvernement, le ministère de l'Éducation et la Commission scolaire de Vancouver ont failli à leurs obligations, le CSF demande notamment au tribunal d'ordonner à la province et au ministère de l'Éducation :

d'intervenir activement dans la résolution des problèmes de locaux du CSF et dans le règlement des litiges qui opposent le CSF aux commissions scolaires anglophones;

d'octroyer au ministre de l'Éducation les pouvoirs nécessaires à l'acquisition d'actifs des commissions scolaires anglophones et à leur transfert au CSF;

et d'élaborer et d'appliquer une politique forçant les commissions scolaires anglophones à répertorier les terrains et bâtiments réellement inutilisés ou sous-utilisés sans égard à la classification officielle des commissions scolaires.

Le CSF demande en outre à la cour d'instaurer un mécanisme de vérification périodique de l'application d'une décision favorable aux écoles francophones afin que la cour puisse intervenir en cas d'échec.

Le conseil voudrait également que la cour invalide le recours du ministère de l'Éducation et de la Commission scolaire de Vancouver font des politiques de gestion des terrains et propriétés en vigueur afin de refuser la vente ou le transfert de terrains ou d'écoles au secteur francophone.

La communauté francophone de la Colombie-Britannique est engagée dans une longue lutte pour préserver et transmettre la langue et la culture françaises , lit-on dans le document. Cette lutte n'a pas pris fin avec l'adoption de l'article 23 de la Charte en 1982 et, en fait, la lutte pour l'application de l'article 23 se poursuit .

La suite d'une longue bataille

Selon l’avocat constitutionnaliste spécialisé en droit linguistique Michel Doucet, cette nouvelle poursuite n’est pas une surprise. Même après le jugement de la Cour suprême du Canada, il reste encore des questions à déterminer , dit-il.

Il s’agit par ailleurs d’une situation qui n’est pas propre à la Colombie-Britannique, observe-t-il.

On s'aperçoit que dans plusieurs provinces, des parents obtiennent des déclarations des tribunaux, parfois même de la Cour suprême du Canada, et on s’en remet à la bonne foi du gouvernement de mettre en œuvre, dans des délais raisonnables, la décision rendue .

Le problème, selon M. Doucet, c’est qu'aucune injonction ne force le gouvernement à agir dans le dossier.

Avec les informations de Julie Landry