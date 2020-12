Un médecin de Saskatoon répond aux questions sur le vaccin COVID-19 sur Twitter

Le Dr Madhav Sarda s'est habitué à ce que ses amis et sa famille lui posent des questions sur la science et sur la COVID-19.

Quelques jours après que les premiers vaccins COVID-19 ont été administrés au Canada, il a décidé d'écrire un fil Twitter sur le fonctionnement des vaccins ARNm - comme ceux développés par les compagnies pharmaceutiques Pfizer et Moderna.

J'avais un patient qui était en retard, alors j'ai commencé à mettre en place un fil de réponse sur Twitter pour expliquer comment cela se passe, avec le vaccin , dit-il, surpris de la popularité de son initiative. Je m'attendais vraiment à ce que quelques personnes lisent, et peut-être que cela leur serait utile. J’ai vraiment essayé de rendre les choses accessibles, de vulgariser. Et puis, ça a explosé , explique-t-il.

L'initiative éducative du Dr Sarda est devenue virale, avec plus de 100 000 partages et 275 000 j'aime .

Les gens recherchent des informations sur le fonctionnement du vaccin , a-t-il déclaré. Mes explications ramènent le sujet à un portrait plus large, mais aussi plus clair et accessible .

Il précise qu’il a ajouté quelques touches d’humour, comme des jurons, afin de capter l’attention. Par exemple, dans certaines de ses publications Twitter, il décrit comment le vaccin permet aux cellules de répliquer la protéine du sale virus qui permet à la COVID-19 de pénétrer dans les cellules, aidant le corps à développer une réponse immunitaire.

Et bien que le Dr Sarda ne soit pas un immunologiste, il pense que son expérience de pédopsychiatre l'a aidé à communiquer avec des personnes extérieures au domaine médical tout au long de la pandémie.

Tout mon travail consiste à expliquer les choses aux enfants de 5 ans à 17 ans, à leurs parents, aux aides-soignants et à la famille , dit-il. Je dois toujours adapter la façon dont j'explique ce qui se passe, y compris les choses plus complexes à différentes personnes de tous horizons.

Et alors que de plus en plus de Canadiens font la queue pour leurs vaccins contre le COVID-19, Sarda dit que ce type de message clair et mémorable de la communauté médicale sera essentiel dans les mois à venir.

Peu importe qu'ils connaissent les bons mots, ce qui est important, c’est de comprendre le concept. Et je pense qu’il faut rendre les choses amusantes , dit-il.

Avec les informations de Julia Peterson