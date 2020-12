Le projet de quartier résidentiel sur les terres des Soeurs de la Charité abandonné

Après plus de 5 ans de démarches infructueuses pour obtenir un changement de zonage, la congrégation religieuse et le Groupe Dallaire ont mis un terme à leur partenariat. Les Soeurs de la Charité ont confirmé dans un communiqué mardi matin qu'elles reprennent possession de leur domaine de 200 hectares, l'un des plus grands espaces verts observables du centre-ville de Québec. Le Groupe Dallaire voulait aménager un quartier résidentiel et y construire éventuellement 6500 nouveaux logements. Le gouvernement du Québec a cependant refusé à deux reprises le changement de zonage demandé par la Ville de Québec, la dernière fois en novembre 2019. La Ville de Québec avait alors annoncé qu'elle mettait sur pause le développement des terres des Soeurs de la Charité.

Vives contestations citoyennes

Rappelons que ce projet soulevait de vives contestations citoyennes. La porte-parole des opposants au projet du Groupe Dallaire, Mireille Bonin, est heureuse de voir tout le fruit de leur travail de sensibilisation récompensé.

C'est une victoire citoyenne , s'exclame-t-elle au bout du fil. C'est une surprise pour nous ce matin. C'est la preuve que l'on peut faire une différence.

La résidence des Soeurs de la Charité dans l'arrondissement Beauport Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

Pour leur part, les religieuses amorcent dès maintenant une réflexion en harmonie avec le milieu pour déterminer la vocation future de ces terres. Nous souhaitons être à l’écoute de la communauté de Québec, de nos voisins et de nos partenaires et engager un nouveau dialogue quant à la meilleure façon de mettre en valeur ces terres de façon intégrée avec le devenir de notre Maison Généralice, afin que ce patrimoine bénéficie le plus possible à la fois à la subsistance de nos membres et aux gens de la Ville de Québec à qui nous dédions nos oeuvres depuis maintenant plus de 170 ans , commente Soeur Monique Gervais, supérieure générale.

La congrégation des Sœurs de la Charité de Québec a confié le mandat de coordonner l’ensemble de ce processus de réflexion à Jean M. Gagné, son conseiller spécial et l’administrateur principal de la Corporation de services Mallet, qui gère l’ensemble des services à la Maison Généralice.

Avec la collaboration de Louise Boisvert