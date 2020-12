Frontière française fermée : Londres toujours à la recherche d'une sortie de crise

Les routiers coincés dans le sud-est de l’Angleterre en raison de la fermeture des frontières décidée dimanche soir par la France après la découverte d’un nouveau variant possiblement plus contagieux du coronavirus pourraient devoir subir un test de dépistage pour la COVID-19 avant d’être autorisés à poursuivre leur route.

Un dépistage dans les ports fait absolument partie de la discussion , nous envisageons tout , a déclaré mardi la ministre britannique de l'Intérieur Priti Patel sur la chaîne britannique Sky News. Nous sommes en discussion avec nos homologues français et nous trouverons une solution .

Le ministre français délégué aux Affaires européennes, Clément Beaune, avait fortement suggéré aux Britanniques lundi d’opter pour de tels tests de dépistage pour débloquer la situation.

Selon la ministre, quelque 650 camions sont actuellement bloqués sur l'autoroute M20 menant de Londres au port de Douvres, le principal port transmanche fermé au trafic sortant pour 48 heures depuis dimanche soir. Plus de 800 poids lourds de plus sont stationnés à l’ancien aéroport Manston, dans le Kent.

Selon le patron de l'association britannique du transport routier, Rod McKenzie, le gros problème de ces chauffeurs est qu’ils n’ont pas accès à des installations sanitaires, dont des toilettes.

Qui plus est, ils ont reçu pour toute aide une barre de céréales de la part de la collectivité locale du Kent. C’est bien peu, je pense, pour les soutenir moralement , a-t-il déclaré à la BBC.

Si les produits pour les repas de Noël, bien que largement chamboulés par les restrictions pour lutter contre la propagation de l'épidémie, ne risquent pas de manquer, car ils ont déjà été acheminés sur le sol britannique, des perturbations dans l'approvisionnement sont néanmoins à craindre si la situation perdure.

Selon Andrew Opie, l'un des responsables du British Retail Consortium, regroupant des distributeurs, il faut vraiment que les frontières fonctionnent à peu près librement à partir de demain (mercredi) pour être sûr qu'il n'y ait pas de perturbations dans l'approvisionnement des magasins.

Salades, légumes, fruits frais pourraient manquer directement après Noël , a-t-il déclaré à la BBC.

Des camionneurs discutent après avoir stationné leur véhicule dans une halte routière située le long de l'autoroute M20, qui relie Londres au port de Douvres. Photo : Getty Images / Chris J Ratcliffe

Le premier ministre britannique Boris Johnson a indiqué lundi avoir discuté de la situation avec le président français Emmanuel Macron qui, selon lui, a dit vouloir régler la situation dans les prochaines heures .

Critiqué pour sa gestion de la pandémie qui a fait près de 68 000 morts dans le pays, l'un des plus lourds bilans en Europe, M. Johnson a soutenu que les risques de transmission par les chauffeurs routiers solitaires étaient vraiment très faibles .

À la recherche d'une solution européenne

Des membres du gouvernement français, dont le ministre Beaune, avaient par ailleurs indiqué lundi qu’ils cherchaient à trouver une solution européenne à ce problème. Si les routiers franchissant la Manche arrivent en France, ils desservent en fait tous les pays européens.

Selon une source diplomatique européenne, l'Union européenne cherche à mettre sur pied une réouverture des frontières de manière coordonnée lors d’une réunion des ambassadeurs des pays membres qui se tiendra mardi soir.

Avant cette rencontre, la Commission européenne a recommandé la levée des interdictions des liaisons aériennes et ferroviaires avec le Royaume-Uni, afin de garantir les déplacements essentiels et éviter des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

Les citoyens de l'Union et les citoyens britanniques se rendant dans leur État membre ou pays de résidence, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui jouissent de droits de libre circulation dans l'UE devraient être exemptés de toute restriction temporaire supplémentaire à condition qu'ils subissent un test ou une quarantaine , précise la recommandation.

Le personnel de transport, au sein de l'UE, devrait être exempté de toute interdiction de voyager à travers toute frontière et des exigences de test et de quarantaine lorsqu'il traverse une frontière pour se rendre à un navire, un véhicule ou un avion et en revenir , ajoute la recommandation.

La branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) entend également réunir ses membres pour discuter des stratégies à mener face au nouveau variant du coronavirus.

L'OMS Europe suit la situation de près et va réunir les États membres pour discuter des stratégies de tests, de réduction des transmissions et de communication sur les risques , a indiqué son directeur Hans Kluge sur Twitter, sans donner de date.

L'OMS Europe, qui regroupe une cinquantaine de pays, dont la Russie et plusieurs ex-Républiques soviétiques d'Asie centrale, avait déjà appelé ses membres dimanche à renforcer leurs contrôles afin de mieux détecter des cas éventuels du variant VUI - 202012/01 du nouveau coronavirus.

Limiter les voyages pour contenir les contaminations est prudent jusqu'à ce que nous ayons une meilleure information , a ajouté M. Kluge. Mais les chaînes d'approvisionnement pour les biens essentiels et les déplacements essentiels doivent rester possibles , a-t-il affirmé.

La transmission du nouveau variant du coronavirus est de 40 % à 70 % plus importante, selon l'estimation communiquée par le Royaume-Uni à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des scientifiques qui conseillent le gouvernement britannique disent observer qu’il se transmet plus fortement chez les enfants et travaillent sur cette hypothèse pour expliquer sa forte propagation.

L’OMS a cependant rejeté lundi l'idée d'un variant hors de contrôle , évoqué dimanche par le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock. Des déclarations qui avaient conduit à de multiples suspensions de vols en provenance du Royaume-Uni.

Rien ne démontre cependant à ce stade que ce variant entraîne des formes plus graves ou qu'il résistera aux vaccins, soulignent en outre de nombreux experts.