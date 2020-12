Promesse de 59 M$ supplémentaires pour la protection du parc national Wood Buffalo

Le gouvernement fédéral a soumis à L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) un rapport décrivant les progrès réalisés dans le cadre du plan d'action 2019 pour la protection du parc national de Wood Buffalo, un site classé au patrimoine mondial.

Le gouvernement fédéral a également promis 59,9 millions de dollars supplémentaires pour la mise en œuvre de ce plan, en plus des 27,5 millions de dollars promis en 2018.

L'UNESCO avait donné à Parcs Canada jusqu’au 1er décembre 2020 pour démontrer que le Canada prenait des mesures nécessaires pour protéger le parc.

Le gouvernement fédéral n'a pas respecté la date limite et a présenté ce rapport lundi.

L'UNESCO a accepté que le Canada profite de ce léger délai supplémentaire , a déclaré lundi Jonathan Wilkinson, ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique. Il s'agissait simplement d'essayer de s'assurer [que notre rapport] était complet et exhaustif.

Si l'UNESCO n'est pas satisfaite des efforts déployés par le Canada pour protéger la région, le parc pourrait être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en danger , explique Gillian Chow-Fraser, la responsable du projet boréal pour la Société pour la nature et les parcs du Canada SNAP) dans le nord de l'Alberta.

Ce serait, vous savez, un énorme embarras international si cela se produisait. Gillian Chow-Fraser, responsable du projet boréal pour la Société pour la nature et les parcs du Canada

Un refuge pour les espèces menacées

Le parc national Wood Buffalo, d'une superficie de 44 000 kilomètres carrés, s'étend sur la frontière entre les Territoires du Nord-Ouest et l'Alberta et abrite l'un des plus grands troupeaux de bisons des bois en liberté au monde. Il comprend également le dernier lieu de nidification de la grue blanche, une espèce menacée.

L'année dernière, l'UNESCO a déclaré que le statut de patrimoine mondial du parc pourrait être menacé en raison des impacts du développement hydroélectrique en Colombie-Britannique et des projets de sables bitumineux en Alberta.

À l'heure actuelle, 53 sites du patrimoine sont considérés comme étant en danger par l'UNESCO, dont le parc national des Everglades, en Floride, et les îles du Mexique, dans le golfe de Californie.

142 actions à mettre en oeuvre

Le rapport sur l'état de conservation du parc proposé par le gouvernement sera examiné par l'UNESCO l'été prochain.

Le plan d'action initial de 2019 comprenait 142 actions que le gouvernement fédéral s'est engagé à mener à bien. Selon Jonathan Wilkinson, plus de la moitié d'entre elles sont soit en cours, soit achevées.

M. Wilkinson a déclaré que les 59,9 millions de dollars annoncés lundi aideront à achever les actions restantes et seront dépensés sur trois ans, en plus des 27,5 millions de dollars annoncés en 2018.

Il s'agit essentiellement de poursuivre le travail avec les communautés autochtones, avec la province et les Territoires du Nord-Ouest afin de s'assurer qu'on fasse ce qu'il faut pour protéger le parc national Wood Buffalo. Jonathan Wilkinson, ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique

Laurie Wein, responsable du projet de Parcs Canada pour le parc Wood Buffalo, a qualifié le parc de défi complexe de conservation .

Elle explique que plusieurs facteurs qui le mettent en péril émanent de l'extérieur de ses limites . Elle donne les exemples des impacts du changement climatique, de la tendance à l'assèchement à long terme dans le delta de l'Athabasca et des conséquences du développement industriel en dehors de ses frontières.

Même si le nouveau budget alloué à la protection du parc est un bon signe, Gillian Chow-Fraser dit que certains éléments du plan d'action semblent avoir stagné . Elle cite entre autres la question des barrages hydroélectriques sur la rivière de la Paix.

Elle s'inquiète également du fait qu'une évaluation des risques liés aux résidus miniers près de la rivière Athabasca semble être restée en suspens.

C'est honnêtement choquant que cela n'ait pas commencé... c'est un peu déroutant pour moi. Gillian Chow-Fraser, responsable du projet boréal pour la Société pour la nature et les parcs du Canada

Laurie Wein, de Parcs Canada, explique que la pandémie a eu un impact sur la mise en œuvre du plan d'action l'année dernière, car les réunions, les ateliers et les consultations ont été reportés ou transformés en réunions virtuelles. Elle précise toutefois que la plupart des travaux dans le parc se sont poursuivis.