Élan de générosité pour une famille bouleversée par un accident à Dalhousie

Yves Pelletier est mort accidentellement à son domicile, vendredi. Il était le fils du maire de Dalhousie, Normand Pelletier, et un pompier volontaire dans cette municipalité.

Sa conjointe, Erika Drapeau, une coiffeuse, donnera naissance à une petite fille dans les prochaines semaines.

Ses amies ont voulu la soutenir durant cette période difficile en lançant une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe.

On voulait vraiment venir [appuyer] Erika. On sait que sa situation est un peu délicate dans le sens qu’elle est travailleuse autonome. Les revenus vont être difficiles dans la dernière année. On voulait être capable d’atténuer un des stress reliés à toute cette tragédie , explique Virginie Allard, une amie de la famille.

Virginie Allard, une amie de la famille, dit être touchée par la générosité de la communauté. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les dons promis sur la plateforme GoFundMe pour aider la famille atteignaient presque 50 000 $ au moment où Mme Allard a donné cette entrevue, lundi.

On est sans mots. Comme je disais, on savait que la communauté était là pour [appuyer], mais avec ce moment-là, disons que les émotions viennent te chercher , a souligné Virginie Allard.

Mardi matin, le total des dons dépassait déjà 60 000 $.

Avec les renseignements de Serge Bouchard