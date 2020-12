Des ressources pour divertir les résidents des CHSLD

Malgré l'isolement et les mesures sanitaires, les techniciens en loisirs font des pieds et des mains pour occuper et divertir les résidents des CHSLD. Certaines ressources ont même été affectées dans les CHSLD pour s'assurer de maintenir la qualité de vie des usagers.

Les loisirs, c’est de l’intervention. On va stimuler l’affectif, le cognitif, le social. On s’assurer que la personne ne se déconditionne pas, que sa perte d’autonomie soit modulée par la stimulation qu’on va lui offrir , explique Josée Lévesque, chef de services des loisirs en CHSLD au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

D’ailleurs, le nombre de techniciens en loisir aurait même doublé depuis le début de la pandémie. Vu qu’il y a moins de grands groupes et moins de bras pour aider, nous, on doit en voir plus si on veut offrir un minimum et plus que le minimum des activités de loisir , poursuit-elle.

Le grand casse-tête a été de trouver les activités appropriées comme le bingo, des concerts virtuels, de la lecture et de la musique aux chambres, des soirées jeu-questionnaires avec distanciation physique. Les techniciens en loisirs ont dû faire preuve d'imagination et se transformer en techniciens informatiques pour maintenir le contact entre les patients et leurs proches.

Rappelons que dans les CHSLD qui ne sont pas en éclosion ou un veille d'éclosion, des activités en petits groupes bulles sont permises.

Comme celui de nombreux résidents de CHSLD, le quotidien de Lina St-Laurent a bien changé au cours des derniers mois. On a eu moins de loisirs, ça a été plus tranquille , explique la résidente du CHSLD Saint-Joseph. On est chacun dans notre chambre et on va dîner et souper à la cuisine. On se rencontre là, mais il y en a qui s’ennuient , indique-t-elle.

Avec les informations de Fanny Lachance-Paquette