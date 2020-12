Les concierges de LNG à Kitimat votent en faveur de la grève

Les concierges industriels qui nettoient et désinfectent les installations de LNG à Kitimat ont voté à 84 % en faveur d’une grève.

Les concierges, nouvellement syndiqués depuis juin, tentent ainsi de faire pression auprès de leur employeur, le sous-traitant Dexterra, pour résoudre une impasse dans les négociations d’une première convention collective.

Avec les éclosions de COVID-19 enregistré sur le chantier à Kitimat, le concierge industriel, Gary Hill, ne cache pas son inquiétude.

Nous nettoyons les toilettes, les salles de conférences, les bureaux et les cafétérias, nous sommes exposés partout sur le chantier et oui ça nous inquiète. Gary Hill, concierge industriel

Il déplore n’avoir reçu qu’une paire de gants et un masque de la part de son employeur pour se protéger. Ils ont dit : "Ne les perdez pas!” , raconte-t-il.

Si un employé perd son masque, il doit en acheter lui-même un autre, souligne Gary Hill.

Une charge de travail trop lourde

En plus d’un manque d’équipement de protection, le syndicat, Union Here Local 40 dénonce une charge de travail inéquitable, un manque d’effectif et un salaire inadéquat pour les travailleurs.

Nous sommes les moins payés de tout le chantier , soutient Gary Hill.

L’année dernière, explique-t-il, en bénéficiant de l'assistance sociale de la province, il ne gagnait que quelques dollars de moins qu’en travaillant cette année comme concierge sur le chantier de LNG.

Ils nous ont promis, lorsque LNG est venu ici, qu’il y aurait de meilleurs emplois avec des salaires décents et ils ont brisé cette promesse. Gary Hill, concierge industriel

L’homme souhaite également que le transport vers le lieu de travail soit offert aux travailleurs locaux, tout comme il est offert aux travailleurs hors province. Il affirme que certaines personnes doivent débourser entre 300 et 400 dollars pour se déplacer, ce qui n’en vaut pas la peine selon lui.

L’entreprise Dexterra demeure optimiste et croit qu'il sera possible de trouver un terrain d'entente avec le syndicat au sujet de ces demandes financières.

L'entreprise assure en parallèle qu’aucun problème de santé ou de sécurité n'est discuté actuellement pour la nouvelle convention collective .

De leur côté, LNG Canada s’attend à ce que les employeurs priorisent la santé et la sécurité des employés en plus de les traiter avec respect et équité , écrit un porte-parole de LNG Canada par courriel.

Avec des informations d'Anaïs Elboujdaïni.