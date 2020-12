La SQ appelle à la vigilance après des fraudes téléphoniques à Victoriaville

Un adulte et un mineur viennent d'être épinglés par les policiers dans une histoire de fraude téléphonique à Victoriaville. La Sûreté du Québec tient d'ailleurs à mettre en garde les citoyens.

Un des présumés fraudeurs Federico Jaramillo Alvarez, un Montréalais dans la vingtaine, était de retour en cour virtuellement à Victoriaville, lundi, pour répondre pour l'instant d'un chef de fraude de plus de 5000$ dollars.

Selon les policiers, il aurait participé à un stratagème téléphonique frauduleux au cours duquel il affirmait travailler pour Desjardins en mentionnant à ses présumées victimes qu'elles faisaient les frais d'une fraude et qu'une autre carte de crédit devait leur être émise.

Prétextant de nouvelles façons de faire en raison de la pandémie, l'homme aurait réussi à obtenir le NIP et la carte de crédit de sa présumée victime qu'il aurait récupérée dans la boîte aux lettres de celle-ci à l'aide d'un complice qui personnifiait un facteur de poste Canada.

Cette présumée victime se désole d'être tombée dans le piège. Le supposé employé de Desjardins m’a rappelée, me confirmant que c’étaient les nouvelles procédures COVID, que je trouvais bizarres, mais je lui ai finalement donné la carte de crédit, et c’est là que la fraude a suivi. J’ai appris par la suite que j’étais rendue à 6500 $ d’argent de retraits dans mon compte , se désole-t-elle, préférant garder l’anonymat.

La Sûreté du Québec croit qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé et que les suspects auraient fait d'autres victimes. Une enquête se poursuit.

Les policiers tiennent d'ailleurs à mettre la population en garde, surtout que ces individus réussissent vraiment à faire croire de façon réaliste que leur appel provient d'une institution légitime.

Le fait d’afficher un autre identifiant sur un appareil téléphonique est relativement facile. Il est donc important que les gens ne se laissent pas berner par cette stratégie-là , indique pour sa part la porte-parole de la Sûreté du Québec, Aurélie Guindon.

Comme ce stratagème vise bien souvent des personnes plus âgées, une association de retraités de Drummondville tient à mettre ses membres en garde. Je demande à nos membres et aux gens du troisième âge de faire vraiment attention à ça , lance Réjean Frenette, vice-président de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.

Mince consolation pour la dame qui s’est entretenue avec Radio-Canada Estrie, Desjardins a depuis annulé les 6500 $ qui se seraient ajoutés à son prochain compte de carte de crédit.