Des moniteurs de français heureux d'être au Yukon en temps de pandémie

Les moniteurs de langue font partie des Programmes de langues officielles du gouvernement fédéral. Leur mission consiste à organiser des activités dans les écoles du pays dans la langue de la minorité.

Marilyn Ferland comptait retourner chez elle pour les Fêtes. C’est la première année que je ne serai pas auprès de ma famille en 30 ans.

Il en est de même pour Annie Maheux. J’avais promis à ma famille en partant [de revenir pour les Fêtes] mais on a décidé de faire du bénévolat avec mon coloc, qui est aussi moniteur. On va faire du ski de fond, on va miser sur les activités extérieures.

En fait, les deux jeunes femmes, comme leur comparse Alexis Grenon, sont plutôt contentes de se trouver au Yukon ces temps-ci. Je me trouve chanceux d’être à Whitehorse présentement, dit Alexis, je trouve que même s'il y a une pandémie, les magasins ne sont pas fermés, on peut encore aller s'entraîner.

Marilyn Ferland s’est en fait retrouvée dans le programme après avoir perdu son emploi dans la restauration au Québec en raison de la pandémie.

Je trouve que j’ai vraiment de la chance d’être ici, en ce moment, quand je vois la situation du Québec. Pour moi, c’est une bénédiction de pouvoir travailler dans les écoles. Toutes les écoles sont ouvertes, tout continue à fonctionner.

Ces moniteurs n'appréhendent pas l’isolement. Depuis leur arrivée, en septembre, et malgré la pandémie, ils découvrent les différentes facettes du territoire et tombent peu à peu sous son charme.

Le fait d’être entourée d’autres moniteurs de langue leur donne, disent-ils, l’impression d’avoir une petite famille. C’est comme si on arrivait avec des amis qu’on a choisis , dit Annie Maheux.

Au fil des ans, le programme a attiré de nombreux Franco-Yukonnais, qui s’y sont installés et ont fondé leur famille. Marilyn Ferland peut s'imaginer rester plus longtemps. Il n'y a rien qui sonne faux, ici , dit-elle.

Whitehorse est une ville intéressante, mais pas comme un coup de coeur comme on peut en avoir quand on arrive dans une ville exotique d’un pays chaud, où tout est coloré et surprenant. Peu à peu, quand je découvre les gens, les choses qu’ils font... Je me verrais rester ici et faire un travail qui m’intéresse et qui est hautement contingenté et pas super bien payé à Montréal. Peut-être qu’ici ça serait bien [...] C’est tentant.

Annie Maheux, monitrice de français