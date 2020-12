Un contrat de 172 600 $ pour loger des patients atteints de la COVID-19 au Montagnais

Le contrat de gré à gré avec l'hôtel du boulevard Talbot à Chicoutimi a été conclu le 19 octobre dernier, mais ce n'est que lundi que l'attribution a été publiée sur le site Internet seao.ca, qui est le système électronique d'appels d'offres du gouvernement.

Durant cette période, Le Montagnais met à la disposition du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux un total de 22 chambres (18 pour les usagers + 4 dédiées à l'entreposage). Ces chambres sont louées selon les tarifs de la circulaire gouvernementale , est-il écrit.

Toujours selon la description du contrat, il est indiqué que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a retenu les services de l’hôtel Le Montagnais pour loger des usagers ne pouvant pas retourner dans leur milieu de vie, dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Ce sont des patients de résidences privées pour aînés (RPA) qui ont été hospitalisés et qui doivent séjourner là avant un retour dans leurs résidences respectives.

L'hôtel répond à des critères précis recherchés par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux . D'abord, on note l'ouverture des gestionnaires à recevoir des cas symptomatiques et des patients positifs . Il est aussi mentionné la possibilité de regrouper les chambres dans la même tour avec un accès indépendant, évitant ainsi le croisement avec la clientèle régulière de l'hôtel . Finalement, l'hôtel possède un service de buanderie industrielle.

Aussi des lits

En plus de louer des chambres, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a dû aussi acheter des lits pour ces 18 chambres. D'abord, un contrat daté du 15 octobre annonce un achat de 14 lits Euro avec matelas de la compagnie Orthofab à Québec, au montant de 31 836 $, afin d'aménager des chambres disponibles pour le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , à l'hôtel Le Montagnais de Chicoutimi.