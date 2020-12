Quête d’une nouvelle vocation pour le bâtiment emblématique de La Baie d’Hudson

Durant des décennies, ce magasin situé à l’intersection de l’avenue Portage et du boulevard Memorial a été le point de repère de générations de Manitobains pour les achats de Noël. Cette année, il est frappant lorsqu’à travers les vitrines l’on ne voit plus rien qui renvoie aux Fêtes.

Achats du temps des Fêtes à une autre époque. Photo : Archives de la Compagnie de La Baie d’Hudson, Archives du Manitoba / Paul Martens

La présidente du comité Downtown Bay, Dayna Spiring, se souvient des moments passés entre ces murs avec sa mère. Nous faisions un samedi de magasinage de Noël , relate-t-elle.

L’étage de Noël là-haut. Nous y allions passer une heure à voir les décorations , ajouta-t-elle.

Aujourd’hui, les membres de son comité et elle ont la responsabilité de déterminer non seulement la meilleure utilisation pouvant être faite de l’édifice, mais peut-être trouver une source de financement pour la reconversion.

Nous savons que nous devons le repenser [...]; il doit être différent à l’avenir , reconnaît-elle.

Bien qu’il n’y ait encore rien de concret, Dayna Spiring indique que le téléphone sonne et souligne que l’intérêt vient principalement du secteur privé.

Elle croit que le lieu pourrait devenir une combinaison d’habitations, de bureaux, de commerces de détail et de restaurants .

Je pense qu’il y aura de multiples usages dans ce bâtiment tout en privilégiant le commerce indique-t-elle.

« Nous devons faire quelque chose qui a du sens sur le plan financier et quelque chose qui est formidable pour cette communauté », indique la présidente du comité Downtown Bay, Dayna Spiring. Photo : Radio-Canada / ustin Fraser

Le magasin La Baie d’Hudson a prématurément fermé le mois dernier en raison des restrictions sanitaires imposées par la province pour contrer la propagation de la COVID-19. La fermeture était initialement prévue pour février 2021.

Si la pandémie a précipité la fermeture du magasin, l’évolution du comportement des consommateurs et des changements dans la manière et l’endroit où ils font leurs achats étaient les principaux motifs évoqués par les responsables plus tôt cette année.

Une valeur architecturale indéniable

La conservatrice de la galerie de la Compagnie de la Baie d’Hudson au Musée du Manitoba Amelia Faye rappelle que ce magasin autrefois a été un symbole de changement non seulement pour la compagnie, mais aussi pour le centre-ville de Winnipeg.

C’était un bâtiment éclatant, et ça l'est encore aujourd’hui , dit-elle.

Beaucoup de gens considèrent la Baie d’Hudson comme un commerce de détail ou de la traite des fourrures. Cela a marqué cette transition , ajoute la conservatrice.

Le 18 novembre 1926 , lors de l’ouverture de l’édifice, 50 000 personnes présentant alors le quart de la population de Winnipeg ont franchi les portes, attirées par l’offre de produits de mode, de restauration et de divertissement haut de gamme.

Ce n’était pas une question de vente au détail; c’était une expression de qui nous sommes en tant qu’entreprise , explique Mme Faye.

Revêtu de la pierre locale de Tyndall, à l’époque c’était le plus grand bâtiment en béton armé du Canada. Il a contribué à définir l’apparence et la forme du centre-ville.

Son élégance extérieure et sa solidité intérieure le rendent toujours unique, d’après l’architecte de Winnipeg, Brent Bellamy. Le bâtiment est un si beau bâtiment. Cela fait partie de notre histoire , ajoute-t-il.

Une rénovation coûteuse

Il y a eu des propositions de réaménagement au fil des ans. Hydro-Manitoba, Musée des beaux-arts de Winnipeg et l’Université de Winnipeg ont tous étudié le bâtiment.

Tous se sont rendu compte que c’est une entreprise de 100 millions de dollars , déclare M. Bellamy.

Selon l'architecte, l’empreinte de l’édifice au sol est si grande que très peu de lumière naturelle y pénètre; ceci rend le réaménagement résidentiel ou commercial difficile.

Les propositions précédentes incluaient la suppression des oreillettes ou de grands trous sur les côtés. Ils ont tous envisagé de percer un trou au milieu, de couper les plaques de planchers, car c’est un bâtiment tellement profond , note M. Bellamy qui admet que cela fera probablement partie de la solution , pour redéfinir la forme réelle du bâtiment lui-même.

Le magasin a ouvert ses portes en 1926 pour répondre à la demande commerciale de l’époque. Photo : Archives de la Compagnie de La Baie d’Hudson, Archives du Manitoba

Lorsque La Baie d’Hudson est devenue privée plus tôt cette année, une analyse immobilière a fixé la valeur de la propriété de Winnipeg à 0 $.

Même avec un investissement de 100 millions de dollars, le bâtiment réaménagé ne pouvait valoir qu’environ 10 millions de dollars. Un investisseur qui y met de l’argent pourrait perdre 90 millions de dollars au minimum.

Certains développeurs immobiliers affirment en privé que ce serait mieux de démolir le bâtiment; mais son statut patrimonial l’empêche. Malgré ces aspects économiques peu réjouissants, Dayna Spiring pense que le projet sera porté par des investissements privés.

Nous allons examiner tous les plans, regarder ce que d’autres juridictions ont fait, et à Winnipeg nous ferons plus , dit-elle.

Elle entend également une volonté de la Ville d’y inclure l’espace communautaire, ainsi qu’une reconnaissance du passé de la Compagnie de La Baie d’Hudson en tant que bâtisseur du pays et de son rôle dans la colonisation.

La Baie d’Hudson est toujours propriétaire de l’immeuble, mais l’on ignore le rôle qu’il jouera dans cette reconversion.