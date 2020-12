Peter Jackson donne un aperçu de son documentaire sur les Beatles

Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, à qui l’on doit entre autres la trilogie du Seigneur des anneaux, a diffusé un aperçu du documentaire The Beatles: Get Back qu’il consacre au groupe britannique.

Les images diffusées sur YouTube ne constituent ni une bande-annonce ni un extrait du documentaire, [...] mais présentent plutôt l’esprit et l’énergie du documentaire , a indiqué le cinéaste au début de la vidéo.

Peter Jackson affirme avoir travaillé à partir de 56 heures de séquences vidéo inédites pour ce nouveau projet dont la sortie est prévue en 2021.

Le montage vidéo diffusé dimanche montre les Beatles faisant des pitreries en studio lors de l’enregistrement de l'album Let It Be.