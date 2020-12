Les proches aidants en résidences privées veulent être vaccinés

France Cloutier, dont le père de 89 ans habite une RPA, estime qu’il est plus à risque de contracter le virus alors que plusieurs résidents autonomes peuvent continuer de sortir à l’extérieur, contrairement à ceux des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Je demande au gouvernement, qu’il autorise les vaccins en priorité [dans les] CHSLD au même niveau que les RPA , réclame-t-elle.

Les proches aidants souhaitant être vacciné devront avoir 70 ans et plus, être proche aidant en CHSLD et effectuer des visites au moins trois fois par semaine.

La directrice de la résidence Carpe Diem, Nicole Poirier, est d’avis que le gouvernement prend la bonne décision. Elle pense qu’il faut être patient et indique que les mesures vont rester serrées à la maison qui accueille 14 résidents aux prises avec l’Alzheimer. On s’est dit que tant que la population ne sera pas vaccinée majoritairement, mettons à 70 %, on garde toutes nos mesures quand même. On ne baisse pas la garde , assure la directrice.

Une reconnaissance pour les proches aidants

La directrice de L’Appui pour les proches aidants d’aînés en Mauricie, Florence Pauquay, se réjouit de cette nouvelle. Selon elle, la mesure démontre l’apport des proches aidants en CHSLD. Je crois qu’on a beaucoup appris de la première vague. On a vraiment appris que les proches aidants contribuent de façon essentielle aux soins et au soutien des personnes qui sont en perte d’autonomie , affirme-t-elle.

Florence Pauquay rappelle que des ressources sont disponibles, notamment la ligne téléphonique info proches aidants, qui ne dérougit pas depuis la première vague.