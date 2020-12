Des organismes craignent un Noël solitaire pour les gens dans le besoin

Il y a des gens qu’on voyait quotidiennement [d’habitude] et là, on est sans nouvelles d’eux depuis le mois de mars , note d’emblée le coordonnateur d’Action populaire Rimouski-Neigette, Michel Dubé.

Avec la fermeture des bibliothèques et des soupes populaires, M. Dubé note que les lieux pour briser l’isolement de certaines personnes dans le besoin sont excessivement rares, voire inexistants en cette année de pandémie.

Tous les milieux de vie sont en pause. Donc on n’a plus les lieux où les gens pouvaient aller socialiser. [...] Les banques alimentaires fournissent de la nourriture, mais on n’y brise pas l’isolement

Michel Dubé, coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette