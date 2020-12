LNH : Jean Rousseau propose de créer une bulle sécuritaire au Centre Videotron

Monsieur Rousseau est vraiment décevant , a lancé le maire de Québec lors de son intervention au conseil municipal lundi. Il réagissait à la lettre que le chef de Démocratie Québec lui a fait parvenir ainsi qu'au premier ministre du Québec.

La Ligue nationale de hockey (LNH) prévoit la reprise de ses activités le 13 janvier. Les équipes canadiennes vont jouer entre elles pour limiter les déplacements aux États-Unis. Compte tenu de la situation sanitaire, certaines provinces pourraient s'y opposer.

Jean Rousseau souhaite profiter de cette possibilité pour convaincre les gouverneurs de la LNH Ligue nationale de hockey de tenir les matchs à Québec.

Jean Rousseau en mêlée de presse à l’hôtel de ville de Québec Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Je demande votre appui afin que la Ville de Québec et le Centre Videotron soient considérés comme bulle sécuritaire pour la tenue des matchs professionnels à Québec , peut-on lire dans la lettre.

Jean Rousseau souligne que l'amphithéâtre de Québec a joué ce rôle cet automne en présentant des parties de la ligue de hockey junior majeure du Québec.

Le savoir-faire pour la prévention et le contrôle des infections n'est plus à démontrer. Il estime que les retombées seraient importantes dans cette période de disette économique pour les hôteliers et les restaurants.

Réplique

Je sais qu'on est en année électorale, mais ça ne vaut pas la peine d'être ridicule , s'est exclamé le maire Labeaume à propos de cette idée. Jean Rousseau m'étonnera toujours , a-t-il ajouté.

Régis Labeaume croit que si son parti avait fait une proposition semblable, le conseiller Rousseau aurait été le premier à la rejeter. Il se serait opposé. Il nous aurait probablement traités de racoleurs , a-t-il affirmé.

Le maire a prévenu qu'il n'avait pas l'intention de mettre du temps et de l'argent dans cette proposition. L'objectif, c'est toujours d'aller chercher un vote , a-t-il laissé sous-entendre.

Cette dernière déclaration a forcé le président du conseil municipal, Vincent Dufresne, à rappeler à l'ordre le maire pour garder un certain décorum dans les échanges.