Les activités de plein air prisées comme jamais

Le plein air semble être la planche de salut de ceux qui sont incapables de composer avec l'oisiveté.

L'équipe du parc de la Rivière-du-Moulin multiplie les ajustements pour faire face à l'affluence grandissante sans enfreindre pour autant les règles sanitaires en vigueur.

Par exemple, le pavillon d'accueil n'abrite jamais plus de 25 visiteurs à la fois qui ne peuvent pas s'éterniser sur place.

Présentement, on n'a pas vraiment de problèmes. Les gens sont quand même sensibles. Après un certain temps, quand ils voient que d'autres personnes attendent. Les gens d'eux-mêmes vont laisser leurs places , assure le président de la Corporation du parc de la Rivière-du-Moulin, Sylvain Villeneuve.

Des quotas de fréquentation ont aussi été fixés pour les différentes surfaces glacées de Saguenay.

De plus, les patineurs, qui n'appartiennent pas à la même cellule familiale, se doivent de demeurer à bonne distance les uns des autres. Pour éviter tout débordement, une surveillance étroite est exercée sur une base quotidienne.

Une surveillance étroite est en vigueur sur les patinoires. Photo : Radio-Canada

Pour la surveillance et le contrôle, on a déjà des employés à chaque anneau de glace et à chaque patinoire. Chaque jour, il y a du personnel de la Ville de Saguenay qui va aller faire des vérifications pour s'assurer que tout va bien. On espère qu'il va y avoir une bonne collaboration , indique le conseiller municipal et président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault.

Ce n'est pas tout de contrôler l'affluence et d'assurer le respect de la distanciation physique, il faut également nettoyer méticuleusement les installations fréquentées par les sportifs comme les refuges.

Habituellement, les refuges, c'est un principe de libre-service. Les gens y accèdent et doivent faire le ménage quand ils quittent. Là, vraiment, c'est différent. Entre chaque séjour, il faut faire un ménage et la désinfection des unités , mentionne le directeur du parc national des Monts-Valin, François Guillot.

Bref, le temps des Fêtes ne sera pas seulement synonyme de plaisir, mais aussi de prudence et de rigueur.