La 1re phase du plan de vaccination débute en Saskatchewan, mais ne fait pas l’unanimité

C’est notamment le cas du chef du Conseil tribal de Saskatoon, Mark Arcand.

Selon lui, les détenus courent un grand risque de contracter la COVID-19, surtout en regard de la récente éclosion au centre correctionnel de la Ville des Ponts.

En date du 18 décembre, on y dénombrait 78 cas actifs de COVID-19.

Comme le rappelle Mark Arcand, la majorité des personnes incarcérées sont issues des Premières Nations.

Il demande donc au gouvernement de la province de se raviser et d’ajouter cette population aux vaccinés prioritaires.

Cela devrait être une priorité , soutient-il. Le gouvernement doit s'en rendre compte parce que les détenus ont également le droit à une bonne qualité de vie.

Un argumentaire auquel Cory Neudorf, professeur en épidémiologie, répond par un bémol.

Il rappelle qu’il y a beaucoup plus de facteurs, que simplement le risque d’exposition au virus, qui entrent en compte lorsque vient le temps d’établir la liste des populations prioritaires.

L'âge peut être un autre facteur important puis combiné avec l'âge, les conditions médicales sous-jacentes , explique-t-il.

Pour le moment, cette première phase administrera le vaccin aux personnes les plus à risque de contracter la COVID-19 et d’en subir des complications graves.

Parmi celles-ci, on compte notamment les travailleurs de la santé, les employés et les résidents des centres de soins de longue durée, les aînés âgés de 80 ans et plus et les personnes âgées de plus de 50 ans vivant dans les communautés éloignées du nord de la province.

Selon l’approvisionnement que la province recevra, les personnes âgées de 70 à 79 ans pourraient aussi faire partie des groupes prioritaires.

Cory Neudorf affirme toutefois que l’impact de ces premières vaccinations ne se fera ressentir qu’au début ou à la mi-janvier.

Il rappelle donc qu’il est important que les Saskatchewanais ne baissent pas leur garde et qu’ils continuent à suivre les directives de santé publique.

Deux nouvelles éclosions dans des foyers pour aînés

Le virus continue de se propager dans les centres de soins de longue durée de la Saskatchewan.

Un porte-parole de la résidence Santa Maria à Regina, a confirmé que deux de ses résidents sont atteints de la COVID-19.

La deuxième éclosion se trouve dans le centre Eaglestone Lodge, à Kamsack, tout près de la frontière avec le Manitoba.

Avec les informations de Karolina Rozwadowski