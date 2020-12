Vague d’amour à Le Goulet après un vol de cadeaux de Noël

À lire aussi : Achats en ligne : gare aux voleurs de colis!

Les Maresu attendaient un colis envoyé de la part de proches en Europe, un cadeau de Noël pour leur fils de 3 ans.

Alors qu'un service électronique avait confirmé la livraison du colis, avec l’heure exacte, la famille n'avait toujours pas pu mettre la main sur le paquet, qui semblait s'être mystérieusement évaporé.

La compagnie d'expédition DHL Express a confirmé la livraison du colis à Tony Maresu. Photo : Radio-Canada

Dans un premier temps, je ne l’ai pas vu sur le perron. Je me suis dit que c’est peut-être un voisin qui l’a récupéré, parce qu’il était à l’extérieur , raconte Tony Maresu.

Je ne pensais pas qu’il était perdu. Mais bon, on s’est bien rendu compte au fur et à mesure de la recherche qu’on ne le retrouvait pas.

Pour la famille, la valeur du cadeau était avant tout sentimentale.

Ça nous a surtout impactés au niveau moral, surtout en cette période où on ne peut pas voir la famille , explique Fanny Maresu.

Une communauté mobilisée

En apprenant cette histoire, plusieurs membres de la communauté ont décidé de se mobiliser par acte de compassion.

On a des voisins qu’on ne connaît pas, mais eux savent que nous sommes ''les petits Français du village''. Ils s’arrêtent pour nous poser des questions, discuter, nous donner leur soutien, des choses comme ça. On a même reçu des cadeaux! raconte Fanny Maresu.

On entendait parler de la chaleur acadienne, mais là, on la vit, et c’est très, très agréable! Tony Maresu, résident de Le Goulet

Tony et Fanny Maresu, ont partagé leur histoire avec Radio-Canada Acadie. Photo : Radio-Canada

Les Maresu ont déménagé à Le Goulet à l'été 2020. Cette mésaventure leur aura confirmé qu’ils ont fait un bon choix de venir s’installer en Acadie.

Ce qui a été très beau, c’est la réaction des gens autour. On a été très impressionnés. Ça fait vraiment chaud au cœur, c’est impressionnant , dit Fanny Maresu. On ne bougera plus d’ici, je pense!

Ils nous ont adoptés, c’est bon, on reste! ajoute Tony Maresu en riant.

D’après le reportage d’Alix Villeneuve