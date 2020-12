Des Britanno-Colombiens déçus des délais pour recevoir l’aide financière de la province

Des Britanno-Colombiens sont mécontents du processus pour obtenir l’aide financière provinciale destinée aux particuliers et aux familles touchés par la COVID-19. Contrairement à ce qui a été promis, certains pourraient ne pas recevoir de versements avant Noël.

Le formulaire du programme est disponible en ligne depuis vendredi, mais le site a eu des problèmes de fonctionnement. Les demandes peuvent également être faites par téléphone depuis lundi.

Cependant, beaucoup de Britanno-Colombiens sont déçus de ne pouvoir obtenir cet argent d’ici Noël, alors que le gouvernement de John Horgan s’était engagé à rendre cela possible.

C’est le cas de François Tessier, 61 ans, qui vit dans sa caravane à Victoria.

François Tessier comptait sur l’aide financière du gouvernement provincial pour soutenir les particuliers et les familles. Il doit soumettre de l’information supplémentaire ce qui prolonge le délai de traitement de sa demande. Photo : François Tessier

Cet homme qui travaille à temps partiel a réussi à remplir son formulaire en ligne vendredi, après des heures d’attente. Lorsqu’il a reçu un courriel dimanche soir lui réclamant d’autres documents, il en a conclu qu’il n’aurait pas de versement d’ici Noël.

François Tessier a le sentiment que le gouvernement a brisé sa promesse.

Il demande que j’envoie toute cette information-là, alors je ne recevrai pas l’aide pour Noël, mais ils l’ont promis. François Tessier, résident, Victoria

Il ajoute qu’il a besoin de cette aide, car la conjointe de la personne qu’il aide à domicile lui a indiqué que ses services ne seront pas requis pendant cinq jours.

Je ne vais pas recevoir de salaire pour ces journées-là , souligne François Tessier, qui ajoute que cette période est très difficile pour lui.

Pour la présidente de l’Association francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique (AFRACB), le gouvernement n’aurait jamais dû faire cette promesse s’il n’est pas capable de la tenir.

Je pense que ça aurait été plus sage de dire : vous vous inscrivez sur le site internet, vous avez jusqu’au 30 juin. Et puis là, on a créé des attentes. Johanne Dumas, présidente de l'Association francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique

Johanne Dumas félicite tout de même le gouvernement d’avoir ajouté les informations en français pour ceux qui en ont besoin.

La présidente de l’ AFRACBAssemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique rappelle cependant que de nombreux aînés et retraités peuvent être intimidés par ce type de demande en ligne et avoir de la difficulté à les remplir.

Pour les aînés qui trouvent ça difficile, ils devront sans aucun doute essayer d’avoir de l’aide d’un membre de la famille ou d’un ami, mais c’est sûr qu’en temps de COVID, on ne peut même pas se rencontrer à Noël alors on ne va sûrement pas avoir de l’aide en personne durant le temps fêtes , déplore Jeanne Dumas.

Un versement cette semaine pour une partie des demandeurs

Le ministère des Finances, pour sa part, a fait savoir dans une déclaration écrite que plus de 282 millions de dollars devraient être versés cette semaine.

Il indique également que dans les cas où les gens doivent soumettre de l’information supplémentaire, le personnel du ministère traitera leur demande aussi rapidement que possible, une fois tous les documents obtenus.