Hausse marquée de la sextorsion en 2020 à Gatineau

Cette pratique consiste à capturer des images sexuellement explicites d'une personne pour ensuite les utiliser à des fins de chantage ou de rançon.

Du 1er janvier au 30 novembre cette année, 46 plaintes de sextorsion ont été déposées à Gatineau, a dévoilé le SPVGService de police de la Ville de Gatineau lundi, alors qu’il lançait sa campagne de prévention contre le sextage adressée aux adolescents et intitulée #GARDEÇAPOURTOI.

Le SPVG a lancé une nouvelle version de sa campagne de prévention contre le sextage #GARDEÇAPOURTOI. Photo : Courtoisie / Service de police de la Ville de Gatineau

Les stratagèmes varient, mais les résultats se ressemblent. Ces victimes ont été mises en confiance par un étranger sur Internet. Elles leur ont envoyé des photos ou des vidéos intimes d’elles-mêmes. Changeant d’attitude, leur interlocuteur a alors tenté de leur soutirer de l’argent ou d’autres actes sexuels en menaçant de diffuser ces images compromettantes. Dans plusieurs cas, la victime a l’impression de voir une vraie personne, mais ce qu’elle voit, en fait, c’est une vidéo , précise l’agente relationniste du SPVGService de police de la Ville de Gatineau , Andrée East.

En 2019, en tout, le SPVG avait recensé 31 cas. Ce chiffre était plutôt stable depuis 2014.

On a l’impression que les mesures de confinement qui entourent la COVID-19 peuvent avoir joué un rôle ne serait-ce qu’indirect dans ce type de criminalité. Comme on est restreints dans nos contacts, [...] on va se tourner vers les rencontres en ligne et c’est sûr que les fraudeurs vont saisir ces occasions-là pour faire des victimes, malheureusement , ajoute l'agente.

Que faire si l’on est pris au piège? Cesser la communication avec le fraudeur et contacter les policiers, recommande l’agente East. Même si on effectue les transferts ou les paiements, ils vont toujours en demander plus.

81 % plus de cas chez les jeunes,

Des 46 plaintes compilées en 2020 par le SPVGService de police de la Ville de Gatineau , la majorité a été déposée par des hommes dans la fin vingtaine, précise Andrée East.

Mais les mineurs ne sont pas épargnés par la hausse de la sextorsion, qui dépasse largement les frontières de la région. En octobre, le Centre canadien pour la protection de l’enfance a compilé ses données. Verdict : les signalements ont augmenté de 81 % par rapport aux six mois précédents. Cela se traduit, en ce moment, par 300, 350 signalements par mois , s’inquiète le porte-parole René Morin.

De toutes les plateformes de rencontre en ligne, l'une d'elles fait énormément parler d'elle depuis le début de la pandémie. Il s'agit du site web Omegle, ouvert à tous, et qui met en relation deux étrangers de n’importe où au monde pour qu’ils dialoguent à l’écrit ou en vidéo.

Selon René Morin, il suffit de passer un court moment sur Omegle pour entrer en contact avec au moins un utilisateur qui n’est pas là pour discuter de la pluie et du beau temps.

Si votre jeune fille de 10 ou 12 ans est [sur Omegle], elle va recevoir inévitablement ce genre de sollicitation là. René Morin, porte-parole du Centre canadien pour la protection de l’enfance

Lorsqu’il s’agit de mineurs, toute prise, toute possession et tout échange d’images est considéré comme un acte criminel, même entre adolescents, rappelle René Morin.

Les jeunes confrontés à la prédation en ligne peuvent aller chercher de l’aide en ligne, au www.cyberaide.ca  (Nouvelle fenêtre) et au www.aidezmoisvp.ca  (Nouvelle fenêtre) .

